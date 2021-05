Vihreiden vaaliauto herättää ihmetystä – kulutus 42 litraa satasella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden ehdokkaan mukaan auton päästöt ovat vähäisiä suhteessa sen elinkaareen.

Vihreiden vantaalaisen valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen Vaula Norrenan vaaliauto on herättänyt ihmetystä Facebookissa.

Norrena on julkaissut Facebook-sivuilleen kuvan vuonna 1966 käyttöönotetusta avolavakuorma-autosta. Kuorma-auto vaikuttaa olevan mallia ZIL-157, joita valmistettiin Neuvostoliitossa vuosina 1958-1970.

Kuorma-auto toimii bensiinillä ja kulutus on huikeat 42 litraa sadalla kilometrillä. Kunnallisvaaliehdokas on julkaissut Facebook-sivuillaan YouTube-videon autosta ja siinä kuljetetusta palikkasaunasta. Sauna on merkitty videolla tunnisteella #vihreäsauna.

Vihreiden valtuutetun mukaan autolla on ajettu koko sen elinkaaren aikana noin 6 600 kilometriä. Hänen mukaansa auton päästöissä tulee huomioida auton koko elinkaari, ja sen aiheuttamia päästöjä voi kompensoida.

– Autolla on koko 55 vuoden mittaisen elämänsä aikana ajettu 113 km/ vuosi, yhteensä noin 6.600 km. Auton elinkaaren mittainen bensan kulutus ei siis päätä huimaa, Vaula Norrena täsmentää YouTubessa julkaisemansa videon kuvauksessa.

– Bensankulutus ei ole 10-kertainen, vaan noin 5-kertainen verrattuna henkilöautoon – vaan moniko henkilöauto pidetään 55-vuotiaaksi asti niin että sillä on ajettu vain 6.600 km?, kaupunginhallituksen jäsen kysyy.

Vaaliauto on herättänyt Facebookissa hämmennystä.

– Kuusijärvellä bongattu. Komea peli, onkohan hybridi? Jos ei, niin varmaan on muuten pieni kulutuksellinen ja ekologinen, Vantaan kokoomuksen varapuheenjohtaja Mika Kasonen vitsailee Facebookissa.

– Melkoista! Ei edes se vähäpäästöisyys, mutta eihän tuonne a) saa ajaa autolla ylipäänsä b) saa kampanjoida ilman lupaa – yleensä edes telttoja ei ole sallittu, kokoomuksen vantaalainen kansanedustaja Sari Multala ihmettelee.