Venäjän superhävittäjästä tuli pannukakku – hanke on kuollut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Intia on jättäytynyt pois Venäjän häivehävittäjähankkeesta.

Intia on päättänyt hyllyttää osallistumisensa pahasti takeltelevaan viidennen sukupolven hävittäjäohjelmaan Venäjän kanssa. Sen tavoitteena oli tuottaa kehittyneempi versio Venäjän niin ikään hankaluuksissa olevasta Su-57-häivehävittäjästä. Asiasta uutisoi Jane’s 360.

Intian vetäytymisellä kerrotaan olevan vakavia seurauksia Venäjän ilmailuteollisuudelle. Syy vetäytymiselle on tyly. Intialaisten mukaan Su-57-hävittäjä ei täytä sille asetettuja vaatimuksi niin häiveominaisuuksien, taisteluavioniikan, tutkien tai sensoreiden osalta.

War Zone toteaa omassa artikkelissaan, että hanke on kuollut yli kymmenen vuoden väännön jälkeen. Mainittujen ongelmien lisäksi jutussa kiinnitetään huomiota kiinnitetään myös koneiden moottoripulmiin.

Venäjän alkuperäinen Su-57-hanke on sekin ollut kovassa vastatuulessa jo pitkään. Myös PAK-FA- ja T-50-nimillä tunnetut Su-57- koneet ovat virallisten tietojen mukaan vasta tulossa Venäjän ilmavoimien käyttöön tämän vuoden aikana.

Hanke on pahasti myöhässä. Tähän mennessä koneita on valmistunut tiettävästi vain kymmenkunta ja niidenkin kohdalla on kyse lopullisia tuotantomalleja edeltävistä prototyyppiasteen hävittäjistä.