Venäjän sotilaiden kerrotaan ryöstelevän kauppoja

Ukrainan mediassa on julkaistu valvontakameravideoita, joiden perusteella maahan hyökänneet venäläisjoukot ovat ryöstelleet kaupoissa ja ainakin yhdessä pankissa.

Sotilaiden kerrotaan ottaneen Kiovan esikaupunkialueella ruokakaupan tuotteita sekä rahaa kassasta.

Myös Krimin niemimaan luoteispuolella sijaitsevassa Hersonissa PrivatBankin sivukonttoriin tunkeuduttiin. Valvontakameravideolla Venäjän sotilaat vaikuttavat haalivan itselleen rahaa.

Taistelut ovat jatkuneet sunnuntaina aamupäivällä erityisesti Harkovassa ja Kiovan esikaupunkialueilla. Ukrainan joukot ilmoittavat torjuneensa katutaisteluissa venäläisjoukkojen etenemisen. Muun muassa ostoskeskuksen kerrottiin olevan liekeissä Kiovan liepeillä.

#Ukraine Russian occupation forces stealing food from the grocery store in Kiev. So far they are running out from food and gas.#Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineWar #UkraineRussiaWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/qeYgvHw1Gm

— Ukraine live (@berojag59060636) February 27, 2022