Venäjän pelätään hukanneen ydinkäyttöisen ohjuksen – Norja vaatii selvitystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uuden ohjuksen testien kerrotaan epäonnistuneen.

Venäjän on kerrottu testanneen kehitysvaiheessa olevaa ydinkäyttöistä risteilyohjusta neljä kertaa viime vuoden marraskuun ja tämän vuoden helmikuun aikana. CNBC:n saamien tietojen mukaan testit ovat epäonnistuneet ja yksi ohjus kadonnut laukaisun jälkeen jonnekin Barentsinmerelle.

Barents Observer selvittää tästä löytyvässä jutussaan, missä ohjus todennäköisesti on, mikäli tiedot epäonnisista kokeista pitävät paikkansa.

Ohjusta on venäläisten mukaan testattu Novaja Zemljan saaristossa. Venäjä on kuitenkin kiistänyt väitteet epäonnistumisista.

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi ohjuksesta maaliskuun maratonpuheessaan, näytettiin taustalla Barents Observerin mukaan laukaisuvideota, jolla näkyvä maasto on paikallistettu Novaja Zemljan Pankovon tarkkailupaikalle. Sieltä seurattiin Neuvostoliiton ydinkokeita vuosikymmeniä sitten. Ohjuksen maalialueen oletetaan sijaitsevan Suhoi Nosin vanhalla ydinkoealueella.

Mikäli amerikkalainen tiedusteluraportti pitää paikkansa, on jutun mukaan perusteltua olettaa, että ohjus on syöksynyt veteen jonnekin Matotshkin Sharin länsipuolella. Ohjuksen todennäköinen laukaisupaikka ja maalialue on merkitty alla näkyvään karttakuvaan.

Tiedusteluraporttiin perehtyneiden lähteiden mukaan kolme venäläisalusta etsii ohjusta. Yksi niistä on varustettu käsittelemään radioaktivista materiaalia. Raportissa ei mainita kadonneen ohjuksen mahdollisiesti muodostamaa säteilyvaaraa.

Norjan säteilyturvaviranomaiset kertoivat keskiviikkona tiedotteessaan pyytäneensä Venäjältä selvitystä ohjuskokeista. Norjan viranomaisten mukaan reaktorikäyttöinen ohjus Barentsinmeressä ei ole vaaraksi ihmisille, mutta voi saastuttaa ympäristöä.