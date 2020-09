Venäjän hävittäjä ampui vahingossa alas oman koneen

Venäläisen hävittäjän kerrotaan ampuneen vahingossa alas oman koneen Tverin alueella.

Venäjän läntinen sotilaspiiri tiedotti tapauksesta tiistaina. Ensin kerrottiin Su-30-hävittäjän syöksyneen maahan rutiinilennolla ja molempien pilottien pelastautuneen.

Sittemmin Venäjän mediat ovat kuitenkin kertoneet, että onnettomuuden syynä oli mitä ilmeisimmin osuma toisen venäläishävittäjän tykkitulituksesta. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan ampujana olisi ollut Su-35-kone. Erikoisen tapauksen yksityiskohdista ei tiedetä enempää.

Hieman vastaava tapaus sattui muutama vuosi sitten, kun venäläisen MiG-31-hävittäjäkoneen maahansyöksyn todelliseksi syyksi paljastuikin toisen samanlaisen koneen ampuma ohjus.

Venäjän puolustusministeriö ei paljastanut aikanaan yksityiskohtia onnettomuudesta. Koneen kerrottiin ainoastaan syöksyneen maahan harjoituksissa ja pilottien pelastautuneen. Totuus tuli kuitenkin myöhemmin julki venäläismedian hankkimista viranomaisasiakirjoista. Verkkouutiset kertoi tapauksesta tässä jutussa.

The военный осведомитель channel is saying that the Su-30SM that crashed today was actually shot down by a Su-35S fighter that accidentally shot the fighter with its cannon. 2/https://t.co/vdOGx59FPC pic.twitter.com/IiUSI5BIQT

— Rob Lee (@RALee85) September 22, 2020