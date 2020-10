Venäjän GRU paljastettiin: He tekivät kyberiskut ympäri maailmaa

Yhdysvalloissa on luettu syytteet laajamittaisista kyberiskuista kuudelle Venäjän sotilastiedustelu GRU:n upseerille (kuvat alla).

Tästä löytyvien syyteasiakirjojen mukaan GRU:n yksikkö 74455:ssä työskentelevät tiedustelu-upseerit olivat tovereineen vastuussa kyberiskuista, joilla ”tuettiin Venäjän hallituksen pyrkimyksiä heikentää, vahingoittaa tai muuten horjuttaa Ukrainan ja Georgian valtioita, Ranskan vaaleja, pyrkimyksiä saattaa Venäjä vastuuseen sotilaskäyttöön tarkoitetun Novitshok-hermomyrkyn käytöstä vieraalla maaperällä sekä PyeongChangin talviolympialaisia sen jälkeen, kun Venäjän urheilijoiden osallistuminen maansa lipun alla kiellettiin Venäjän valtiollisen doping-ohjelman vuoksi”.

Amerikkalaisviranomaisten mukaan kyberiskuissa käytettiin joitakin tuhoisimmista tunnetuista haittaohjelmista. Esimerkkeinä mainitaan sähkökatkoja Ukrainassa aiheuttaneet KillDisk- ja Industroyer-ohjelmat sekä arviolta ainakin miljardin dollarin vahingot kolmelle syytteessä mainitulle uhrille aiheuttanut NotPetya.

– Mikään maa ei ole ryhtynyt käyttämään kyberkykyjään aseina yhä pahansuovasti ja vastuuttomasti kuin Venäjä, apulaisvaltakunnansyyttäjä John C. Demers toteaa Yhdysvaltain oikeusministeriön tiedotteessa.

Amerikkalaisviranomaisten mukaan GRU teki valtavia tuhoja aiheuttaneita kyberiskuja motiivinaan ”vain pienet taktiset edut tai silkka halu tehdä kiusaa”.

– Mikään maa ei tule saavuttamaan suuruutta toimimalla näin, Demers jatkaa.

Syytettyjen GRU-miesten tekoja luonnehditaan tuhoisimmaksi ja kalleimmaksi yhden ryhmän kyberiskujen sarjaksi koskaan. Syyttäjien mukaan venäläisten tiedustelu-upseerien paljastaminen vaati yli kahden vuoden selvitystyön.

Below are the six officers in Unit 74455 of the Russian Main Intelligence Directorate (GRU) charged in an indictment announced today by the Justice Department alleging they engaged in worldwide deployment of destructive malware and other disruptive actions in cyberspace. pic.twitter.com/QqCFjXouv0

— NCSC (@NCSCgov) October 19, 2020