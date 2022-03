Venäjä väittää Ukrainan yrittäneen räjäyttää ydinvoimalan

Venäjän propagandan mukaan ukrainalaiset yrittivät itse räjäyttää Zaporižžjan ydinvoimalan, kertoo uutissivusto Meduza viitaten venäläisiin medioihin.

Ydinvoimalan koulutus- ja hallintorakennus syttyi yöllä tuleen taistelujen seurauksena. Ukraina on kertonut venäläisten tulittaneen ydinvoimalaa kohti.

Venäjän puolustusministerion versio yön tapahtumista poikkeaa suuresti tästä.

Venäläisille on kerrottu, että tulipalon taustalla on Kiovan hallinnon yritys toteuttaa ”hirviömäinen provokaatio”. Venäjän medioissa tapauksesta syytetään ukrainalaista sabotaasiryhmää, joka hyökkäsi Venäjän kansalliskaartin suojaamaan ydinvoimalaan. Perääntyessään ukrainalaiset sytyttivät Venäjän propagandan mukaan voimalaitoksen rakennuksen tuleen.

Isku ydinvoimalan alueelle on tuomittu laajasti, ja esimerkiksi Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi Venäjän vaarantaneen koko Euroopan turvallisuuden hyökkäämällä ydinlaitokseen. Johnson vaati YK:n turvallisuusneuvostoa hätäistuntoon tapauksen johdosta.

