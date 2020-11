”Valoa tunnelin päässä” – rokotetulosta kehutaan historialliseksi

Pfizer-lääkejätin toimitusjohtaja, tohtori Albert Bourla kommentoi lupaavia rokotetuloksia toteamalla, että maailma voi nyt ”nähdä valoa tunnelin päässä”.

– Tämä on hieno päivä tieteelle. On hieno päivä ihmiskunnalle, kun tajuat, että rokotteesi toimii 90 prosenttisesti. Tämä on huikeaa, Bourla toteaa CNBC:lle.

Pfizer- ja BioNTech-yhtiöiden koronarokotteen on todettu kolmannen vaiheen kliinisissä kokeissa estävän yli 90 prosenttia koronatartunnoista. Kokeisiin osallistui yhteensä liki 45 000 ihmistä kuudessa eri maassa.

Yhtiöiden mukaan tänä vuonna saadaan valmistettua noin 50 miljoonaa rokoteannosta. Ensi vuonna annoksia on määrä tuottaa peräti 1,3 miljardia.

Epidemioiden torjuntaa edistävä kansainvälinen liittouma CEPI suitsuttaa rokotteen kehittämistyötä ja nopeasti saavutettuja tuloksia tiedotteessaan ”historiallisiksi”. CEPI:n mukaan hyvät tulokset ovat lupaavia myös muiden samaa metodia käyttävien rokotehankkeiden kannalta.

CEPI muistuttaa kuitenkin, että rokotteen kylmäketjuvaatimukset tulevat olemaan tuleviauudessa haaste ainakin joissain ympäristöissä, ja tämä on ratkaistava, mikäli rokote otetaan laajaan jakeluun.

