Koronarokote estää yli 90 prosenttia tartunnoista

Pfizer- ja BioNTech-yhtiöiden kehittämästä koronavirusrokotteesta on saatu lupaavia tietoja.

Yhtiöiden mukaan kuudessa maassa toteutettujen kliinisten kokeiden perusteella rokote estää yli 90 prosenttia Covid-19-infektioista. Kolmannen vaiheen kokeisiin osallistui yhteensä 43 500 henkilöä Yhdysvalloissa, Saksassa, Brasiliassa, Argentiinassa, Etelä-Afrikassa ja Turkissa.

Rokotteelle haetaan rajoitettua käyttölupaa jo marraskuun lopulla.

BBC:n mukaan uudenlaista RNA-rokotetta annetaan kahdessa erässä kolmen viikon välein. Riittävä suojavaikutus syntyy noin viikko toisen annoksen jälkeen.

Pfizer ja BioNTech arvioivat vuoden 2020 tuotantomääräksi noin 50 miljoonaa rokoteannosta. Määrä kasvaa noin 1,3 miljardiin annokseen ensi vuoden loppuun mennessä.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020