Uusi-Seelanti kertoo voittaneensa koronan

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardernin mukaan koronaviruksen leviäminen on saatu kokonaan pysäytettyä maan rajojen sisällä.

Hän arvioi yhteisötartuntojen kuihtumisen tarkoittavan viruksen ”eliminointia”.

– Meidän on varmistettava, ettei virus pääse taas leviämään. Tämä aiheuttaisi uuden tartunta-aallon ja lisää kuolemantapauksia, Jacinda Ardern totesi BBC:n mukaan.

Maa on purkamassa yrityksiä ja kouluja koskevia rajoitustoimiaan tiistaista lähtien. Ihmisten odotetaan silti pysyttelevän lähinnä kotonaan ja välttävän tarpeettomia sosiaalisia kontakteja.

Pääministerin mukaan maan viimeiset Covid-19-tapaukset tullaan jäljittämään virustestauksen avulla.

– Tämä on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Tarvitsemme koko kansan apua, jotta saamme tämän urakan päätökseen, Ardern sanoi.

Uudessa-Seelannissa on vahvistettu tähän mennessä alle 1500 koronavirustapausta ja 19 kuolemantapausta. Terveysjohtaja Ashley Bloomfieldin mukaan joitakin uusia tapauksia todennäköisesti ilmaantuu, mutta kaikkien tartuntaketjut ovat tiedossa.

Epidemian kuihtumisen taustalla on nopea reagointi viruksen leviämiseen. Maa sulki rajansa, määräsi kaikki matkailijat karanteeniin ja otti käyttöön tiukat rajoitustoimet ajankohtana, jolloin tartuntoja oli vahvistettu vain joitakin kymmeniä.

Mallinnusten mukaan päivittäiset tautitapaukset olisivat nousseet yli tuhanteen ilman tiukkoja toimenpiteitä.

