Ukrainan ulkoministeri jyrkkänä: Puolustaudumme, vaikka länsi taipuisi

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba ilmoittaa tviitissään, että vaikka länsimaat taipuisivat, ei Ukraina anna periksi.

– Ukraina on puolustautunut käynnissä olevaa Venäjän hyökkäystä vastaan nyt lähes 8 vuotta. Ja ilman Naton jäsenyyttä. Me kykenemme puolustumaan itseämme. Jos Länsi taipuu ja valitsee lepyttelyn, me edelleen puolustamme itseämme, oikeuttamme olemassaoloon ja valita tulevaisuuteemme.

Täysimittaisen sodan puhkeaminen tähänastisen asemasodan sijaan on kasvanut loppuvuodesta. Venäjä on keskittänyt jopa 150 000 sotilasta Ukrainan vastaiselle raja-alueelle, vaikka aiemmin ilmeisesti virheellisesti levisi länsimediassa väite venäläisjoukkojen vähentämisestä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on esittänyt Yhdysvalloille ja puolustusliitto Natolle uhkavaatimuksia, joissa vaaditaan Venäjälle ”turvatakuita” sen naapurimaiden itsemäärämisoikeuden kustannuksella. Putin haluaisi muun muassa Naton sitoutuvan olemaan ottamatta uusia jäseniä Venäjän naapurimaista. Yhdysvaltojen, Naton ja Etyjin on tarkoitus neuvotella Venäjän kanssa tammikuussa.

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 31, 2021