Tyrmäys suomettumiselle – ”Suomi on sotilaallisesti kovempi kuin moni Nato-maa”

Turvallisuuspolitiikan huippuasiantuntija François Heisbourgin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tosiaankin suhtautuu vihamielisesti puolustusliitto Natoon. Heisbourg tyrmää kuitenkin mediassa viljellyt puheet ”suomettumisesta”.

– Suomi on puolustuksessa kovempi ja sotilaallisesti vakavasti otettavampi kuin moni Naton jäsenvaltio, vaikutusvaltaisen IISS-ajatushautomon entinen johtaja ja sen neuvoston nykyinen puheenjohtaja Heisbourg tviittaa.

Hän jatkaa Suomen olevan tiiviisti mukana EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa ja toimivan Naton kumppanina.

Heisbourg vastaa historioitsija Max Bootin Washington Postin kolumnissaan esittämiin näkemyksiin Yhdysvaltojen presidentin turvallisuuspoliittisesta linjasta Euroopassa. Verkkouutiset kertoi kirjoituksesta tässä.

Bootin mukaan Trump haluaa ”suomettaa Euroopan ja ehkä jopa Yhdysvallat”.

– On täysin tilanteeseen sopivaa, että Trump-Putin-tapaaminen järjestetään Helsingissä. Sisukas Suomi, joka oli taistellut puna-armeijaa vastaan vuonna 1940, omaksui jälkeenpäin puolivasallin aseman. Maa säilyi markkinataloutena ja demokratiana, mutta solmi ”ystävyyssopimuksen” Neuvostoliiton kanssa myöntyen sen vaatimuksiin ja jopa suvereniteetistaan, jottei ärsyttäisi naapurin karhua, Boot kirjoitti.

Trump is indeed hostile to NATO. But 'Finlandisation' is the wrong word here: Finland is tougher on defence and militarily more serious than many NATO members and it is strongly embedded in the EU's security and defence policy as well as being a partner of NATO. https://t.co/ELuaynoKKn

— François Heisbourg (@FHeisbourg) July 1, 2018