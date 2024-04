Ministeri Kaisa Juuson ryöpytystä ihmetellään – ”Mitä muuta tämä on kuin kiusaamista?”

politiiKokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä ihmettelee vasemmistopuolueiden käynnistämää ryöpytystä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa (ps.) kohtaan.

– Viikko sitten vaadittiin vastuullisempaa käyttäytymistä koulukiusaamisen lopettamiseksi. Nyt on monta päivää riekuttu ministeri Juuson motiiveista ja osaamisesta, Aalto-Setälä kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Mitä muuta tämä on kuin kiusaamista, demokratian ylimmällä hyllyllä, hän jatkaa.

Aalto-Setälä toivoo, että väiteltäisiin asioista ja annettaisiin ihmisen olla.

Kansanedustaja Atte Kaleva (kok.) on samoilla linjoilla.

– On ollut hyvin ikävää seurata vasemmisto-opposition koulukiusaajamaista ’kaikki yhtä vastaan’ käytöstä. Ministeri Kaisa Juuso tekee tärkeää työtä, kaikki tuki hänelle!

Aalto-Setälän avaus on saanut useita vastauksia myös vasemmistopuolueiden edustajilta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon mukaan ei ole kiusaamista edellyttää vastuuministerin tietävän, mitä leikkauksia on hyväksynyt.

– Leikkausten kohteiksi joutuvat sen sijaan usein kokevat oikeiston teot kiusaamiseksi. Vai miten muuten voi perustella vaikkapa 18 vuotta täyttäneiden toisen asteen lopun maksullistamisbyrokratiaa?, Saramo kysyy.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) painottaa, että välikysymys ja epäluottamus ovat keskeisiä opposition työkaluja.

– Tutustu huolellisemmin eduskunnan työhön äläkä sekoita tätä vakavaan yhteiskunnalliseen ongelmaan, koulukiusaamiseen. Yhtäkään koulukiusattua ei auta tällainen käsitteiden sekoittaminen, jota harjoitat, Honkasalo vastaa Aalto-Setälälle.

Aiemmin myös kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) on kiinnittänyt huomiota opposition toimintatapoihin. Hänen mukaansa oppositio on viime aikoina toteuttanut useita ”mediaoperaatioita” hallitusta vastaan.

Esimerkiksi hän mainitsee sen, kun kuusi SDP:n kärkipoliitikkoa lähettivät lauantaina saman päivän sarjan hallitusta ja perussuomalaisia arvostelevia tiedotteita.

Sammallahden mukaan SDP:n tavoitteena oli luoda hallituksen vastainen kohu, mutta tällä kertaa se ei onnistunut. Iltalehti esimerkiksi nosti uutisensa kärkeen SDP:n poliitikkojen ”tulenkatkuisen” sarjatiedottamisen.

– Tämä on yksi keino vasemmiston loputtomassa likaisten temppujen kavalkaadissa. Totta kai voimme miettiä, että tiedottaminen on osa poliittista viestintää – ja totta kai onkin. Mutta kun yritetään vyöryttämällä, pakottamalla, saada kohuja aikaan ja vuodetaan tietoja valiokunnista ja käytetään suorastaan valheellista ja virheellistä tietoa, joita yritetään somen ja median kautta syöttää, niin kyse ei ole enää normaalista tiedottamisesta. Kyse on propagandasta, Sammallahti sanoi tällä viikolla julkaisemallaan videolla.

