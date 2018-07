Washington Post: Donald Trump haluaa suomettaa Euroopan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Arvostetun amerikkalaislehden kolumnistin mukaan presidentti haluaa suomettaa Euroopan ja jopa Yhdysvallat.

Historioitsija Max Boot kirjoittaa Washington Postin kolumnissaan, kuinka kuvaavaa on, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Suomessa.

– On täysin tilanteeseen sopivaa, että Trump-Putin-tapaaminen järjestetään Helsingissä. Sisukas Suomi, joka oli taistellut puna-armeijaa vastaan vuonna 1940, omaksui jälkeenpäin puolivasallin aseman. Maa säilyi markkinataloutena ja demokratiana, mutta solmi ”ystävyyssopimuksen” Neuvostoliiton kanssa myöntyen sen vaatimuksiin ja jopa suvereniteetistaan, jottei ärsyttäisi naapurin karhua.

Bootin mukaan Trump haluaa syistä, joita voimme vain arvella, ”suomettaa Euroopan ja ehkä jopa Yhdysvallat”.

– Tosin se on epätodennäköistä, koska toisin kuin Venäjää paljon heikompi Suomi, Yhdysvallat on sitä vahvempi. Kuitenkin Trump, joka valittiin Venäjän avustuksella ja jatkaa Yhdysvaltojen tiedustelupiirien konsensuksen kyseenalaistamista Venäjän sekaantumisesta vaaleihin, vaikuttaa alistaneen Yhdysvaltojen ulkopolitiikan Kremlin periaatteille.

Koluministin mukaan aiemmin ”aikuisten akseli” hillitsi Trumpin käyttäytymistä, mutta hänen hallinnossaan tapahtuneiden lukuisten henkilövaihdosten jälkeen tilanne on muuttunut.

– Hänen vihamielisyytensä Yhdysvaltojen liittolaisia kohtaan oli hädin tuskin verhottua ensimmäisen virkavuoden aikana, mutta ”Aikuisten akseli” rajoitti sitä. Mutta nyt kun ulkoministeri Rex Tillerson, kansallisen turvallisuuden neuvonantaja H. R. McMaster ja talousneuvonantaja Gary Cohn ovat lähteneet, esikuntapäällikkö John F. Kelly lähdössä, ja puolustusministeri Jim Mattis marginalisoitu, ei ole enää rajoitteita presidentin trumppiudelle.

Trump on taipuvainen pikemminkin miellettymään Venäjää kuin asettumaan sitä vastaan sekä ihmettelee Trumpin näkemyksiä siitä, että liittolaiset ovatkin vihollisia. Esimerkiksi hänen näkemyksensä Krimin venäläisyydestä venäjänkielisyyden perusteella huolestuttaa Baltian maita, joissa on suuri venäjänkielinen väestö, joka on alueellisesti jopa enemmistö.

– Trumpin kerrotaan olevan kiinnostunut Syyria-diilistä, jossa Venäjä sitoutuisi rajoittamaan Iranin valtapyrkimyksiä vastineeksi amerikkalaisjoukkojen vetämisestä pois maasta, vaikka Venäjän tukema Assadin hallinto hyökkää jatkuvasti kapinallisia vastaan lounais-Syyrian ”dekonfliktisointialueilla”, joista Trump ja Putin ilmoittivat viime vuonna. Vetämällä amerikkalaisjoukot pois Syyriasta hän jättäisi koko maan Venäjän ja Iranin käsiin.

Boot tuo esille, että Trump on ylipäätään halukas miellyttämään ”Vlad-kaveriaan” amerikkalaisjoukkojen pois vetämisellä.

– Trump on määrännyt Pentagonin tutkimaan mahdollisuutta vetää pois amerikkalaisjoukot Saksasta, maasta, joka on Trumpin mukaan vihollinen, koska se myy autoja, joita amerikkalaiset tykkäävät ostaa. Yhdysvaltalaisjoukkojen läsnäolo saksassa on vuodesta 1945 merkinnyt maan antamia turvatakuita Euroopalle Venäjää vastaan. Joukkojen vetäminen nyt avaisi ovat suomettumiselle. Jos haluatte nähdä miltä se näyttäisi, katsokaa norjalaista televisiosarjaa ”Miehitetty”.

Lopulta Boot päättää kolumninsa joko inhorealistiseen tai pessimistiseen arvioon.

– En ole koskaan uskonut, että Trump olisi Mantšurian kandidaatti – Venäjän myyrä – mutta nyt alkaa olla vaikea uskoa päinvastaista. Jos transatlantinen liitto säilyy hänen kaudestaan nykyisessä muodossaan, on se ihme.