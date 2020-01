Tutkija: Isku suoranainen sodanjulistus Iranille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan USA:n tavoitteena on heikentää Iranin jalansijaa Lähi-idässä.

– Kenraalin Qassam Sulaimanin surmaamisen taustalla on pitkä nokittelu Iranin ja (Donald) Trumpin hallinnon välillä, joka tämän myötä ottaa jälleen uusia kierroksia, toteaa tutkimusjohtaja Alan Salehzadeh.

– Oikeastaan kinastelu Lähi-idän herruudesta maiden välillä on jatkunut jo yli 40 vuotta siitä asti, kun Iran muuttui islamilaiseksi tasavallaksi. Tappamalla Sulaimanin USA:n tavoitteena on kasvattaa vaikutusvaltaansa Irakissa sekä heikentää vihollisensa Iranin jalansijaa Lähi-idässä, Salehzadeh arvioi.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilla on kova halu nitistää Iran, varsinkin kun maa on hänen hallituskaudellaan kyennyt vahvistamaan asemaansa Irakissa, Jemenissä, Syyriassa, Afganistanissa, Libanonissa ja Persianlahden alueella.

– USA:n liittolaiset Lähi-idässä ovat olleet pitkään tyytymättömiä ja peloissaan Iranin vaikutusvallan kasvusta, ja he ovat vaatineet USA:lta toimia. Tämä isku Qassam Sulaimania ja Abu Mahdi al-Muhandisia vastaan on kuin suoranainen sodanjulistus Irania vastaan. Mikäli Iran ei ryhdy vastatoimiin, on se sama, kuin että se antautuisi, Salehzadeh kirjoittaa.

Iskussa kuoli myös Al-Muhandis, joka oli Iranin tärkein liittolainen Irakissa. Salehzadehin mukaan hän toivoi Iranin islamilaisen vallankumouksen leviävän kaikkialle ja teki kaikkensa edistääkseen Iranin asioita.

– Näiden kahden henkilön surmaamista ovat edeltäneet pahasti tulehtuneet välit. USA:n ja Iranin välinen kinastelu nousi uudelle tasolle joitakin viikkoja sitten, kun USA:n tukikohtaan iskettiin Irakin Kirkukissa. Yhdysvallat syytti iskusta Iranin liittolaisia. Iskussa kuoli yksi amerikkalainen ja haavoittui useita.

– Kostoksi USA iski seuraavana päivänä Iranin liittolaisiin Irakissa. Iskussa kuoli sekä Irakin että Iranin kansalaisia. Sen seurauksena muutama päivä sitten Iranin liittolaiset marssivat USA:n suurlähetystön eteen ja polttivat tärkeitä rakennuksia sen verran, kun pystyivät. Mukana oli Irakin ministeri ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä. Tämä on ensimmäinen kerta kun amerikkalaisten Bagdadiin perustamaa green zone -turvavyöhykettä rikottiin, Salehzadeh huomauttaa.

Tutkijan mukaan Irak on tällä hetkellä jakautunut vähintään kahtia: toisaalla on Iranin liittolaiset ja toisaalla Yhdysvaltojen liittolaiset. Korkeat poliitikot, armeijan päättäjät, virkamiehet ja niin edelleen ovat kaikki jakautuneet näihin leireihin.

Salehzadehin mukaan Yhdysvallat on liittoutunut Irakissa tiettyjen shiia- ja sunni-puolueiden sekä kurdien kanssa. Liittouma on jo pitkään seurannut vihaisesti Iranin toimia, kun shiiojen johtajamaa on häikäilemättä lähettänyt sotilaitaan Irakin maaperälle sekä tukenut rahallisesti ja aseellisesti Irakin shiioja.

– Iran haluaa tietenkin keikauttaa Irakin valtatasapainon shiiojen hyväksi. Se mielellään näkisi alakynnessä maan kaksi muuta väestöryhmää eli Yhdysvaltojen liittolaiset sunnit ja kurdit.

Yhdysvallat puolestaan haluaa Salehzadehin mukaan kiivaasti kitkeä Iranin vaikutusvallan alueelta, mutta on toistaiseksi epäonnistunut tässä täysin.

– Yhdysvalloilla on kuitenkin kovat panokset pelissä. Irakin vapauttaminen – tai valloittaminen – vuodesta 2003 lähtien on vaatinut Yhdysvalloilta tuhansien sotilaiden hengen ja miljardiluokan kustannukset. Jos maan herruus nyt valuu vihollisen eli Iranin laariin, on se mittava poliittinen epäonnistuminen, hän arvioi.

Salehzadeh toteaa, että Suleimanin surmaamisen seurauksena reaktioita on odotettavissa laajasti – Libanonista Syyriaan ja Jemeniin saakka. Mahdollisia kostotoimenpiteitä voidaan nähdä myös länsimaissa.

– Iran vannoo kostoa kaikkien korkeiden päättäjien suulla. Iranin ulkoministeri on nimittänyt surmia Yhdysvaltojen harjoittamaksi kansainväliseksi terrorismiksi. Esimerkiksi Teheranin perjantairukousta vetävä korkea-arvoinen imaami Khatemi totesi, että tästä päivästä lähtien amerikkalaiset eivät ole turvassa missään päin maailmaa. Iranilla on vahvoja lobbaajia myös länsimaissa. On hyvin mahdollista, että he tekevät täsmäiskuja Yhdysvaltojen organisaatioita tai kansalaisia kohtaan, Salehzadeh arvelee.

Hän uskoo, että isku synnyttää sen kokoisen kaaostilan, että ISIS kykenee uudestaan nousemaan jaloilleen ja vahvistumaan.

– Terroristit hyötyvät heikoista hallinnoista ja valtatyhjiöistä. Pidän todennäköisenä myös, että USA:n tukemat sunnit kykenevät kasvattamaan vaikutusvaltaansa Irakissa, kun taas Iranin tukemat shiiat heikkenevät.

Salehzadehin mukaan ollaan selkeän ristiriidan äärellä.

– Yhdysvallat liittolaisineen haluaa vähentää Iranin vaikutusvaltaa Irakissa, kun taas Iran haluaa vahvistaa shiia-unionia entisestään ja heikentää Yhdysvaltojen ja sen sunni-liittolaisten vaikutusvaltaa. Pelkään pahoin, että USA ja Iran eivät pysty ratkaiseman tätä konfliktia rauhanomaisella tavalla. On hyvin mahdollista, että lopulta Irakin herruus sataa sille, joka voittaa taistelun Syyriasta.

Salehzadehin mukaan ratkaisu on että, joko USA poistuu alueelta tai pakottaa Iranin antautumaan ja lopettamaan sekaantumisen muiden maiden asioihin ja istumaan uudestaan neuvottelupöytään ydinohjelmasta, joka olisi entistä suosiollisempi Yhdysvaloille.

– Tämä vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä. En myöskään usko, että USA aikoo vetäytyä pois Lähi-idästä. Jos ei järkevää neuvotteluratkaisua löydy, alue on jälleen täydessä tulessa. Irakissa saattaa syttyä jopa täysimittainen, Syyrian kaltainen sisällissota USA:n ja Iranin liittolaisten välille. Uskoisin, että USA pyrkii välttämään tämän kohdistamalla iskunsa Irania ja sen keskushallintoa vastaan, Salehzadeh arvioi.