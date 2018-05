ISIS:n ykkösjohtaja valmistelee terrorin paluuta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Abu Bakr al-Baghdadi rakentaa ISIS:iä kalifaatin sijaan maan alla toimivaksi terrorijärjestöksi.

Terroristijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadista on saatu uusia todisteita, joiden perusteella jihadistijohtajan uskotaan olevan elossa. Al-Baghdadi on esiintynyt julkisuudessa harvoin, mutta pitkä hiljainen jakso on herättänyt epäilyjä siitä, että terroristijohtaja olisi kuollut.

Venäjän, Syyrian ja Iranin joukkojen kerrottiin hiljattain etsivän ISIS-johtajaa Itä-Syyriassa. Washington Postin mukaan nyt löydetyt todisteet antavat vihjeitä siitä, että al-Baghdadi on paitsi elossa myös suunnittelemassa hyytävää paluuta terroristiorganisaatiolleen.

Todisteet perustuvat Yhdysvaltain tiedustelutietoihin, pidätettyjen kuulusteluihin ja ISIS-verkoston sisällä toimivien asiamiesten lausuntoihin. Niiden mukaan al-Baghdadin valta johtaa terroristijärjestöä on heikentynyt, koska johtaja on pysynyt piilossa myös järjestön sisällä.

Hän on kuitenkin nyt keskittynyt rakentamaan ideologista kehystä, jolla järjestö selviäisi kalifaatin fyysisestä tuhosta Irakissa ja Syyriassa. al-Baghdadin kerrotaan lähettäneen viime aikoina viestejä, joiden tarkoitus on sovitella islamistisotilaiden ideologisia ristiriitoja.

Hänen on aiemmin kerrottu myös keskittyvän islamistien kouluohjelman ideologiseen kehittämiseen.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan vaikuttaa siltä, että al-Baghdadin tavoitteena on hallittu siirtyminen kalifaatista maan alla toimivaksi kansainväliseksi terrorijärjestöksi.

”Vaikka he hävisivät Mosulissa ja Raqqassa, näemme merkkejä siitä, että he suunnittelevat uutta laitonta organisaatiota”, sanoo Kansallisen terrorisminvastaisen keskuksen entinen johtaja Nicholas Rasmussen.

Al-Baghdadin kuolemasta liikkui huhuja useita kertoja viime vuoden aikana. Jihadistien johtoporras on eliminoitu suurelta osin ilmaiskuissa ja muissa taisteluissa.