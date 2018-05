ISIS:n ykkösjohtaja löydettiin – suurjahti käynnissä

Irakin tiedustelupalvelu kertoo saaneensa selville ISIS:n johtajan Abu Bakr al-Baghdadin nykyisen sijainnin.

Al-Baghdadin väitetään piileskelevän Syyrian ja Irakin raja-alueella Deir ez Zorin maakunnassa. Alue on ISIS:n rippeiden viimeisiä linnakkeita.

Jihadistit ovat olleet länsimaiden tukemien kurdijoukkojen ja Syyrian hallituksen asevoimien puristuksessa. Kurditaistelijat ovat edenneet alueella viime päivinä tykistön ja liittouman ilmavoimien tukemana.

– Viimeisin tietomme on, että hän on 29 kilometrin päässä rajasta Al-Hajinissa, Irakin sisäministeriön tiedustelujohtaja Abu Ali al-Basri sanoo Fox Newsille.

Al-Basrin mukaan ISIS-johtajan sijainnista oli saatu äskettäin uusia tietoja, joiden perusteella alueella suoritettiin Venäjän, Syyrian ja Iranin joukkojen operaatio.

– Syyrian aavikolla on melko helppo piileskellä, Irakin puolustusministeriön tiedottaja Yahya Rasool pohtii.

Al-Baghdadin kuolemasta liikkui huhuja useita kertoja viime vuoden aikana. Jihadistien johtoporras on eliminoitu suurelta osin ilmaiskuissa ja muissa taisteluissa.

– ISIS:n 43:sta korkean tason johtajasta vain al-Baghdadi on jäljellä. Keskitason johto on vaihtunut jatkuvasti kuolemien johtosta, ISIS-asiantuntija Hisham al-Hashimi toteaa.

