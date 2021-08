Timo Soini Demokraatille: Seuraava hallitus on sinipuna

PS:n entinen puheenjohtaja ei usko, että kokoomuksen syväajatus halla-aholaisten puolueesta olisi muuttunut vuodesta 2017.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini arvelee, että kokoomus on tehnyt tiedottamisessa uuden strategisen linjauksen, kertoo Demokraatti.

— Se tuntuu toimivan. Tarkoitan sitä, että he antavat ymmärtää, että perussuomalaiset on mahdollinen strateginen valinta, mutta monen mielestä kokoomuksessa on selvästi tehty ajatus, että seuraava hallitus on sinipuna, Timo Soini sanoi Demokraatille.

Soinin mukaan kokoomus pyrkii nostamaan itseään tiedotuksellisella valinnallaan ja on saanut kannatuksensa nousemaan, koska perussuomalaiset ”lyövät koko arsenaalinsa vasemmiston nyt kimppuun”.

– Kokoomuksen strateginen liike on johtanut siihen, että persut eivät juuri arvostele kokoomusta. Se on yksi syy, miksi kokoomus on noussut, että heitä ei juuri arvostella, Soini sanoi Demokraatille.

Soini ei ”vielä tällä istumalla usko, että kokoomuksen syväajatus on muuttunut halla-aholaisten puolueesta yhtään miksikään vuodesta 2017”.

– Jos nyt katsotaan, onko perussuomalaiset jotenkin maltillistunut vuodesta 2017, niin viittaan valittuun puoluejohtoon ja ryhmään Euroopan parlamentissa. En näe siinä oikein paljon niin sanotusti villoja siihen suuntaan.

Soinin mielestä kokoomus pyrkii saamaan perussuomalaiset näyttämään kokoomuksen puisto-osastolta.

Hän toteaa, että kokoomukselle on täysin ehdoton asia päästä hallitukseen.

– He tietävät, että jos he ovat pääministeripuolue, he valitsevat. SDP:ssä on myös voimakas sinipunakuvio. Eivät sieltä lindtmanilaiset tai heinäluomalaiset tai muut ole mihinkään kadonneet. Kyllä kaikki tottelevat vaalitulosta. Jos vaalitulos on siedettävä ja vaikka kokoomus olisi suurin, ei siinä silloin ideologiset itkut auta, vaan siinä tehdään hallitus, Soini totesi viitaten sinipunapohjaan.