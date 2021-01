Tehohoitolääkäri: Uusi virusmuunnos on jo väestössä ja leviää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoitustoimia voi olla syytä entisestään kiristää, Tapio Korhonen arvioi.

Tehohoitolääkäri Tapio Korhosen mielestä suomalaisten kannattaa henkisesti varautua siihen, että nykyiset rajoitukset koronavirusta vastaan eivät riitä. Syynä tähän hän pitää ulkomailla havaittuja, herkemmin leviäviä koronaviruksen muunnoksia.

Korhonen vastaa Twitterissä Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) aloittamaan aiheeseen harrastustoiminnan rajoituksista.

− Jos hallitus on sitä mieltä, että brittimuunnos estää lasten ja nuorten harrastukset, käy helposti niin, että harrastuksiin ei päästä moneen kuukauteen. Jos hallitus on tätä mieltä, sen pitää sanoa tämä ääneen ja myös ottaa päätöksestään vastuu, Jan Vapaavuori twiittaa.

− Kannattaa kyllä henkisesti varautua siihen, että nykyisetkään rajoitukset eivät tule riittämään. Uusi virusmuunnos on jo väestössä ja se leviää, Tapio Korhonen vastaa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen esitteli muuntuneiden koronavirusten leviämistä Suomessa tiedotustilaisuudessa torstaina.

Viruksen alatyypin sekvensointi on hänen mukaansa erittäin hidasta, minkä vuoksi arviot siitä, kuinka paljon ja missä kaikkialla virusmuunnos on levinnyt, ovat todennäköisesti todellisia määriä pienempiä.

Suomessa on todettu nyt 61 muuntuneen viruskannan aiheuttamaa infektiota. Niistä 59 on Iso-Britannian varianttia ja kaksi Etelä-Afrikan varianttia. Tapauksista valtaosa on todettu ulkomailta saapuneilla ja heidän lähipiirillään. Kolmea tapausta ei ole pystytty yhdistämään matkustukseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan koronaviruksen uusi muunnos on lisännyt epidemian kiihtymisen riskiä myös Suomessa.

– Kuten keväällä, on tilanteessa hyvin paljon epävarmuuksia. On paljon asioita, joita ei vielä tiedetä, Krista Kiuru totesi tiedotustilaisuudessa.

– Uhka on ilmeinen, ja se on otettava vakavasti, Kiuru jatkoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus neuvotteli keskiviikkona Covid-19-tilannekuvasta ja uusista toimenpiteistä muunnoksen leviämisen ehkäisemiseksi. Sisäministeriö valmistelee esityksen rajaliikenteen tiukentamiseksi, minkä lisäksi ulkoministeriö kiristää matkustussuosituksia ja päivittää niitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n suositusten mukaisesti.

