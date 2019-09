Täystuho saarella – superhävittäjiltä 36 tonnia pommeja

ISIS-vastainen koalitio on julkaissut videon Irakin Tigris-joen varrella sijaitsevaan saareen tehdystä massiivisesta ilmaiskusta. Terroristijärjestön oli havaittu käyttävän aluetta taistelijoiden ja materiaalin siirtämiseen Syyriasta Irakiin.

– Tältä näyttää, kun Yhdysvaltain ilmavoimien F-15- ja F-35-hävittäjät pudottavat 36 000 kilogrammaa pommeja ISIS:n miehittämälle saarelle, tiedottaja kirjoittaa Twitterissä.

Tiistaina tehdyn iskun tarkoituksena oli tukea noin 200 kilometriä Bagdadin luoteispuolella toimivia Irakin erikoisjoukkoja, jotka etsivät alueelta jihadistien rippeitä.

The War Zone -sivusto huomauttaa, ettei operaation aiheuttamista uhreista tai tuhotuista kohteista kerrottu julkisuuteen. On myös mahdollista, että näyttävän pommituksen tarkoituksena oli polttaa saarelta kaikki kasvillisuus ja muut esteet, joita ISIS-taistelijat olisivat voineet käyttää suojana.

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. 🛩💥 هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف -15 و #أف -35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn

At the behest of the Iraqi government, the Iraqi Counterterrorism Forces, @CJTFOIR, and AFCENT strike ISIS in Salah al-Din province, Iraq, this morning. The coalition continues to be committed to destroying ISIS remnants.

Stay tuned for more.#USAF #Airpower #AirForce @CENTCOM pic.twitter.com/SUK2KRzKrR

— US AFCENT (@USAFCENT) September 10, 2019