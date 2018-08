Tankkien piti mennä Siperiaan – ilmestyivät Ukrainan rajalle

Useat Ukrainan sotaa ja Venäjän asevoimien liikkeitä avoimista lähteistä seuraavat tahot ovat viime päivinä kiinnitäneet huomiota Venäjän panssarivaunujen erikoiseen siirtoon.

Venäjä kaivoi hiljattain reservivarastoistaan esiin suuret määrät vanhoja T-62-panssarivaunuja ja palautti ne palveluskäyttöön Siperiassa. Tämän kerrottiin liittyvän Venäjän historiallisen suureen Vostok-18-sotaharjoitukseen. Harjoitus painottuu Venäjän itäiseen ja keskiseen sotilaspiiriin.

Useiden uskottavien lähteiden ja kuvien perusteella vaikuttaa kuitenkin nyt siltä, että panssarit on siirretty rautateitse tuhansia kilometrejä länteen. Tankkien liikkeitä on seurattu verkossa viime päivinä. Itä-Venäjän harjoituksien sijasta tankit näyttävät päätyneen Kamensk-Shahtinskiin noin 20 kilometrin päähän Ukrainan rajasta (kuvia ja tviittejä alla).

– Tämä on erittäin huolestuttavaa, Venäjän asiantuntija ja Lontoossa sijaitsevan Centre for European Reform -ajatushautomon johtaja Ian Bond toteaa paljastuksista.

Pitkän linjan diplomaatti Bondilla on takanaan vaikuttava Britannian ulkoasiainhallinnon ura muun muassa Washingtonissa, Moskovassa, Etyjissä ja Natossa. Hän kysyy, ovatko Nato ja EU valmiita kieltämään Venäjän presidentti Vladimir Putinia “ryhtymästä jälleen seikkailuihin”.

– Ovatko ne valmiita antamaan Ukrainalle tarvittaessa lisää tukea, hän jatkaa.

Bondilta kysytään tviitin kommenttiketjussa, mitä hyötyä 1960-luvun panssarivaunuista olisi Ukrainan sodassa. Hän huomauttaa, että Itä-Ukrainan Venäjän tukemat separatistit voisivat käyttää sitä “kiistettävänä” aseena.

Bondin mukaan Ukraina ei myöskään tähän mennessä ole saanut Yhdysvalloista kuin 37 modernia Javelin-panssarintorjuntaohjusjärjestelmää ja 210 ohjusta.

This is very worrying. Are #NATO & #EU ready to warn #Putin off any more adventures? Are they ready to give more support to #Ukraine if needed? https://t.co/YVYPGhvveC

The trainload of Russian T-62Ms from Siberia that were supposed to go to #Vostok2018 are now sitting 20km from #Ukraine . #OSINT scoop of the year? https://t.co/icTtkDlkAl

I can confirm this photo source as legit one.

T-62s on rail carts spotted yesterday in Chernyshkov now in Kamensk-Shakhtinsky. Troops are from some Buryatia unit.

And saying they're going to the border (of #Ukraine) pic.twitter.com/yQW6A657Rs

— Aki Heikkinen (@akihheikkinen) August 30, 2018