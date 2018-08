Vladimir Putin saattaa osallistua – Tämä tiedetään Venäjän suurharjoituksesta

Venäjän asevoimien Zvezda-kanavan mukaan presidentti Vladimir Putin saattaa osallistua pian käynnistyvään Venäjän itäisen ja keskisen sotilaspiirin Vostok-18-sotaharjoitukseen. Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan lopullista päätöstä asiasta ei vielä ole tehty.

Presidentin osallistuminen harjoituksiin voisi merkitä simuloitua ydinaseiden käyttöä. Venäjä järjesti viime vuoden syksyllä kaikkien puolustushaarojen ydinaseharjoituksen, jossa Vladimir Putin laukaisi harjoituksessa henkilökohtaisesti ohjuksia. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Vostok-18-harjoituksia ovat edeltäneet valmiusharjoitukset ympäri Venäjän keskistä ja itäistä sotilaspiiriä. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan harjoituksesta tulee suurin sitten vuoden 1981 Zapad-harjoituksen. Se oli Neuvostoliiton historian suurin sotaharjoitus.

Vostok-18 painottuu Siperiaan ja Venäjän Kaukoitään. Kaikkien aselajien harjoituksiin osallistuu joukkoja myös Kiinasta ja Mongoliasta. Kiinan puolustusministeriön mukaan Kiinan joukot osallistuvat harjoituksiin syyskuun 11.-15. päivänä. Kaikkiaan Venäjälle saapuu Kiinasta 3 200 sotilasta ja noin 30 lentokonetta ja helikopteria. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kiina osallistuu Vostokiin.

Vostok-18-harjoituksen tarkkoja yksityiskohtia ei ole kerrottu julkisuuteen.

– Vostok-harjoitusten tarkoituksena on vastata vieraiden valtioiden hyökkäyksiin ja Siperiaan ja Kaukoitään kohdistuviin sotilaallisiin uhkiin. Kiina oli vuosia mahdollisten vastustajien joukossa. Nyt Moskovan viesti on, ettei Pekingiä pidetä enää vastustajana, Venäjän Aasian-suhteiden asiantuntija ja Carnegie Moscow Center -ajatushautomon vanhempi tutkia Aleksander Gabujev tviittaa.

Hänen mukaansa Kiinaa pidetään yhä joissain venäläisissä tilannekuvissa turvallisuushaasteena. Silti maiden suhteet ovat tutkijan mukaan lähentymässä asteelle, jollaista ei ole nähty sitten 1950-luvun.

Of course, reality is more complex, and the Russian military leadership is looking into scenarios in which China is not the best friend, but a security challenge too. But as for now Beijing and Moscow are moving much closer together than any time since 1950s 7/

— Alexander Gabuev (@AlexGabuev) August 21, 2018