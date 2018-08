Tampereen Teatterikesälle tunnustuspalkinto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Olavi Veistäjän rahaston mukaan kyseessä on juhlavuoden huomionosoitus 50-vuotiaalle merkittävälle festivaalille.

Suomen Kulttuurirahastoon kuuluva Olavi Veistäjän rahasto on antanut ylimääräisen tunnustuspalkinnon 50 vuotta täyttävälle Tampereen Teatterikesälle.

Rahaston mukaan kyseessä on juhlavuoden huomionosoitus paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävälle, uusiutumiskykyiselle esittävän taiteen festivaalille. Kymmenentuhannen euron suuruinen palkinto luovutettiin Teatterikesän 50-vuotisjuhlassa keskiviikkona.

Tampereen Teatterikesä on rahaston tiedotteen mukaan 50-vuotisen toimintansa aikana kasvanut ja monimuotoistunut kansainvälisesti arvostetuksi esittävän taiteen festivaaliksi, joka on nuori sielultaan. Teatterikesä on myös onnistunut säilyttämään paikkansa tamperelaiskatsojien sydämissä, eikä sen aluetaloudellista ja sosiokulttuurista vaikuttavuutta pidä unohtaa.

Rahasto pitää pienoisena ihmeenä, miten suhteellisesti ottaen pienellä budjetilla laadukasta ohjelmistoa festivaaliyleisöille Tampereella tarjotaan. Festivaalissa tapaa suuri joukko alan ammattilaisia ja harrastajia, ilmaisohjelmistoa on paljon ja osallistumiskynnyskin on matala.

Tampere tunnetaan rahaston mukaan Teatterikesästään myös maailmalla. Tapahtumaan tulee vuosittain suuri joukko ulkomaisia ammattilaiskatsojia, jotka haluavat tietää, mitä suomalaistodellisuudessa tapahtuu. Teatterikesä tekeekin rahaston mielestä tärkeää työtä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen edistäjänä.

Professori Olavi Veistäjä (1908–1988) oli Aamulehden kulttuuritoimituksen esimies ja tamperelainen kulttuurivaikuttaja, jonka ideasta Tampereen Teatterikesä alun perin syntyi vuonna 1968.

Suomen Kulttuurirahaston Olavi Veistäjän rahasto perustuu Tampereen Teatterikerhon, Aamulehden, Olavi Veistäjän ja Tampereen kaupungin lahjoituksiin. Sen tarkoituksena on jakaa palkintoja valtakunnallisesti merkittävistä teatteriteoista sekä edistää teatteritaidetta.

Teatterikesän juhlavuoden kunniaksi tänään torstaina Tampereella nähdään uuden kotimaisen teoksen kantaesitys. Teatteriohjaaja Jouko Turkasta kertova näytelmä Turkka kuolee, on ohjaaja Ruusu Haarlan ja näyttelijä Julia Lappalaisen yhteisteos. Esityksen kerrotaan purkavan 80-luvun turkkalaisuuden ja nykypäivään ulottuvan jälkiturkkalaisuuden tarinaa.

