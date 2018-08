Tampereen Teatterikesä täyttää 50 vuotta

Harrastajateatterin kohumusikaali Hair loi perustan festivaalille. Siitä kasvoi yksi merkittävimmistä Pohjois-Euroopassa.

Merkkivuottaan viettävä Tampereen Teatterikesä tarjoaa ensi viikolla seitsemän päivän putken teatteriesityksiä Suomesta ja ulkomailta. Festivaalia on järjestetty Tampereella jo 50 vuoden ajan.

Pääohjelmistossa on tänä vuonna mukana yhteensä 20 produktiota, ja oheisohjelmistot mukaan lukien tapahtumia on lähes 400. Mukaan mahtuu edellisvuosien tapaan myös ilmaisohjelmaa. Esityksiä on kymmenillä eri näyttämöille ympäri kaupunkia, ja niitä on myös ulkona.

Kotimaisista teattereista festivaalilla vierailevat muun muassa Kansallisteatteri, Teatteri Jurkka, Hämeenlinnan Teatteri ja KOM-teatteri. Kansainvälisiä vieraita saapuu Ranskasta, Hollannista, Itävallasta, Italiasta ja Unkarista.

Juhlavuoden tärkeimpinä teemoina ovat oman elämän, tilan ja elinympäristön haltuunotto sekä halu vaikuttaa yhteiskuntaan. Ohjelmiston on valinnut taiteellinen johtoryhmä Hilkka-Liisa Iivanainen, Miko Jaakkola ja Aleksis Meaney yhdessä toiminnanjohtaja Hanna Rosendahlin kanssa.

Teatterikesä koostuu viidestä eri ohjelmistosta. Pääohjelmiston lisäksi esityksiä tarjoavat Ohjelmateltta Keskustorilla, ravintolafestivaali Encorebaana, oheistapahtuma OFF Tampere ja torstaina järjestettävä Tapahtumien Yö. Viikon aikana järjestetään myös erilaisia työpajoja, seminaareja, keskusteluja ja kokouksia.

Festivaalin avajaispuheen pitää tiistaina puolen päivän aikaan näyttelijä Seela Sella Laikunlavalla Vanhan kirjastotalon puistossa Keskustorin kupeessa.

Paikalliselta tasolta yhdeksi merkittävimmistä Pohjois-Euroopassa

Tampereen Teatterikesä perustettiin vuonna 1968, kun Aamulehden kriitikko ja tulinen teatterimies Olavi Veistäjä esitti ajatuksen teatterifestivaalista kaupunginjohtaja Erkki Lindforsille.

Saman vuoden syksyllä Tampereen kaupunki ryhtyi Tampereen Teatterikesä ry:n perustajajäseneksi, ja kaupungin johdolla teatteripiirit alkoivat suunnitella ensimmäistä festivaalia seuraavalle elokuulle. Muut perustajat olivat Tampereen Teatterikerho, Tampereen Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri sekä kummankin teatterin näyttelijäyhdistykset.

Ensimmäisen festivaalin talous pakotti järjestäjät tyytymään tamperelaisten voimien esittelyyn, Teatterikesän verkkosivuilla kerrotaan. Osa kaupungin harrastajateattereistakin pääsi mukaan, mikä olikin festivaalin kannalta onnekasta, sillä Tampereen Popteatterin kohumusikaali Hair oli taloudellinen menestys.

Vuonna 1990 kokenut teatterinjohtaja Vivica Bandler tuli festivaalin vetäjäksi, ja hänen johdollaan sekä ohjelmistoa että organisaatiota uudistettiin. Paikallisfestivaalia muokattiin valtakunnalliseen, pohjoismaiseen ja kansainväliseen suuntaan.

Vuosien mittaan festivaali on kasvanut joka suhteessa. Nyt suorassa työsuhteessa on noin sata työntekijää, ja välillisesti työskenteleviä on lähes tuhat.

Tampereen Teatterikesän arvioidaan kohonneen viiden vuosikymmenen aikana yhdeksi merkittävimmistä festivaaleista Pohjoismaissa ja pohjoisessa Euroopassa.

Teatterikesän 50-vuotisjuhlanäyttely Hair, Hamlet ja hellyyden hetket on avoinna avoinna Kulttuuritalo Laikussa 28. elokuuta asti.