Tämä on ISIS 2.0: Uudet johtajat nousevat

Terroristijärjestö rekrytoi uusia jäseniä aktiivisesti internetissä.

Terroristijärjestö Isisin valta Lähi-idän alueilla alkaa olla kukistettu, mutta maailmalla on liikkunut epäilyjä jihadistijärjestön uudesta tulemisesta. The Arab Weeklyn mukaan Isisin uudet johtajat rakentavat Isis 2.0 -hanketta rekrytoimalla internetissä uusia jäseniä erityisesti Yhdysvalloissa.

Yksi uusista johtohahmoista on Zulfi Hoxha, albanialaisamerikkalaisen pizzerian pitäjän poika, joka asuu New Jerseyssa. Hänestä on kasvanut Isisin näkyvä hahmo sen jälkeen, kun hän esiintyi Syyriassa kuvatulla propagandavideolla.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan 25-vuotias Hoxha lähti USA:sta Turkkiin huhtikuussa 2015, josta hän päätyi Syyriaan terroristien harjoitusleirille. Hoxhan itsensäkin uskotaan tulleen rekrytoiduksi internetissä.

Isisin aktivoitumista Yhdysvalloissa pidetään vakavana kehityssuuntana. Yhdysvalloissa asuvien jihadistien ei enää uskota olevan yksittäisiä yksinäisiä susia, vaan toiminta vaikuttaa yhä järjestäytyneemmältä.

Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisten mukaan Isisin rekrytointiverkosto ei ole USA:ssa yltänyt vielä Euroopan tasolle, mutta kehitys on huolestuttava.

Hiljattain on kerrottu, että Isisin suurjohtaja Abu Bakr al-Baghdadi on rakentamassa jihadistiyhteisöstä kalifaatin sijaan maan alla toimivaa kansainvälistä terrorijärjestöä.