Taiwanin ihme: Maa otti voiton molemmista varianteista

Maailmalla on hämmästelty Taiwanin onnistunutta epidemianhallintaa, jonka myötä myös deltamuunnoksen leviäminen pysäytettiin.

The Diplomat -lehden mukaan maassa on luotettu kasvomaskeihin, karanteeneihin ja tartuntojen tehokkaaseen jäljittämiseen. Maskipakko säädettiin julkiseen liikenteeseen jo huhtikuussa 2020. Ulkomailta saapuvat henkilöt ja tartunnan kotimaassa saaneet ohjattiin laajennettuihin karanteenilaitoksiin tai hotelleihin.

Viranomaiset lisäksi muuttivat linjaansa, kun tutkimusnäyttöä viruksen aerosolileviämisestä alkoi kertyä.

Taiwanin tartuntamäärät pysyivät hyvin matalalla tasolla maaliskuun 2020 jälkeen. Ensimmäinen merkittävä epidemia-aalto lähti liikkeelle kuluvan vuoden toukokuussa osittain deltamuunnoksen vauhdittamana. Uusia infektioita vahvistettiin touko–kesäkuun vaihteessa enimmillään noin 600 kappaletta päivässä.

Määrä saatiin nopeasti laskuun, sillä päivittäisten infektioiden määrä oli alle sadassa kappaleessa jo kesäkuun lopulla. Viimeisen viikon keskiarvo on alle kymmenen tapausta vuorokaudessa.

Saksalainen epidemiologi Zoë Hyde pitää maan toimia vaikuttavana saavutuksena.

– Taiwan kukisti alfamuunnoksen, mutta myös deltamuunnoksen aiheuttaman pienemmän epidemiapiikin, Hyde kirjoittaa Twitterissä.

What an impressive achievement. Taiwan has not only defeated a major outbreak of the alpha variant, but also managed to contain a smaller outbreak of the delta variant as well. https://t.co/10tqPdHDh8 pic.twitter.com/W008aNAHL5

— Dr Zoë Hyde (@DrZoeHyde) August 26, 2021