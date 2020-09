Suomi putosi surkeimpaan koronasarjaan: ”Maa, jonka pitää toimia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huonontunut virustilanne on painanut Suomen syksyn aikana parhaimmasta luokasta huonoimpaan.

Eri valtioiden koronavirustilanteita seuraava Endcoronavirus-sivusto on pudottanut Suomen kaikkein huonoimpaan, punaiseen luokkaan pahentuneen tautitilanteen perusteella.

Sivusto kuvaa punaisen luokan muodostuvan maista, ”joiden pitää tehdä toimia”.

Suomi oli vielä aiemmin syyskuussa keskimmäisessä oranssissa luokassa, johon se putosi elokuun lopussa. Sitä ennen Suomella meni koronan suhteen vielä hyvin, ja sen ansiosta kuuluimme kesällä parhaimpaan vihreään luokkaan.

Suomi ehti myös keväällä olla punaisessa luokassa ennen kuin toukokuun lopulla pääsimme oranssiin ja myöhemmin vielä vihreään luokkaan.

Sivusto listaa kunkin maan viimeisen viikon ja viimeisen kahden viikon aikana todetut koronavirustapaukset. Listauksen mukaan Suomessa on viimeisen 14 vuorokauden aikana todettu 689 uutta tapausta ja viimeisen viikon aikana 400 uutta tapausta. Tapauksissa on näin ollen ollut reilun 16 prosentin kasvua.

THL:n mukaan Suomessa on todettu nyt 8980 koronatapausta. Koronaviruksen ilmaantuvuus (tapausten määrä 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana) on parin viikon kuluessa lähes tuplaantunut. Viimeisin lukema on 11,3, kun vielä edellisellä 14 vuorokauden jaksolla se oli 6,1.