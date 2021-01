Suomen rokotusvauhdille tyrmäys: Kukaan ei halua ottaa vastuuta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Risto Siilasmaa pitää valtion toimintaa kunnianhimottomana.

Tietoturvayhtiö F-Securen perustaja Risto Siilasmaa kritisoi voimakkaasti suomalaisten poliitikkojen ja virkamiesten toimia koronarokotuksissa. Hän nostaa vertailukohdaksi Israelin, jossa rokotetaan jo 150 000 ihmistä päivässä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on ilmoittanut aiemmin maan tavoitteeksi rokottaa kuukauden aikana 2,25 miljoonaa ihmistä. Pfizer-BioNTechin rokotteista Israelin on kerrottu maksaneen kaksi kertaa Euroopan unionia enemmän.

– Kun olemme saaneet tämän vaiheen (kriittiset ryhmät) tehtyä, voimme nousta koronasta 30 vuorokaudessa, avata talouden ja tehdä asioita joihin mikään muu maa ei pysty, Netanjahu katsoo.

Suomessa rokotuksia on tehty kaikkiaan noin 5000, eikä rokotteita ole saatu maahan odotettua määrää. Suomeen niitä on nyt toimitettu 50 000. Myöskään EU ei ole saanut kaikkia varaamiaan rokotteita.

– Se mitä luvattiin EU:lle, ei tullut, vaan rokotteita on mennyt muualle. Näyttää siltä, että USA on ripeämpi ostaja kuin Eurooppa. Myös väkirikkaat maat tulevat, kuten Intia, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila luonnehtii.

Hidasteena on ollut sekin, että vain Pfizer-BioNTechin rokotteella on toistaiseksi myyntilupa, eikä se ehdi valmistamaan rokotteita yhtä tahtia kysynnän kanssa. Esimerkiksi Britanniassa tällä viikolla hyväksytylle Oxfordin ja AstraZenecan koronarokotteelle on arvioitu myyntilupaa vasta helmikuulle.

Siilasmaan mukaan Israel päätti olla etujoukossa rokotteiden hankinnassa.

– Rokotteista maksettiin hieman enemmän ja niitä hankittiin varmasti riittävä määrä. Johdonmukaisesti he myös päättivät rokottavansa kansan niin nopeasti kuin mahdollista. Samanlainen linjaus olisi voitu tehdä myös Suomessa, hän toteaa yhteisöpalvelu Twitterissä.

Kunnianhimoton ”toimitaan niin kuin ennenkin” ajattelu näkyi Siilasmaan mukaan huoltovarmuuskysymyksissä keväällä, rokotehankinnoissa ja nyt rokotteen jakelussa.

– Jälleen kerran viranomaisemme ja poliitikkomme reagoivat tilanteeseen sen sijaan, että ennakoisivat.

Hänen mukaansa ”manageeraaminen on kulloiseenkin tilanteeseen reagoimista”, kun taas ”johtaminen on tulevaisuuteen aktiivisesti etukäteen vaikuttamista”.

– Meidän helmasyntimme on reaktiivisuus. Kukaan ei halua ottaa vastuuta ja asettaa rohkeita tavoitteita.

— Risto Siilasmaa (@rsiilasmaa) January 3, 2021