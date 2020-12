Spiegel: EU:lle tarjottiin isoja rokotemääriä, mutta se kieltäytyi

EU veikkasi väärää hevosta ja hidasteli hankinnoissa, kertoo saksalaislehti.

Yhdysvaltalaiset rokotevalmistajat tarjosivat EU:lle suuria määriä koronavirusrokotetta, mutta EU ei tarttunut tarjouksiin, kertoo saksalainen Der Spiegel -lehti. Viivyttelyn takia rokotteet viivästyvät koko EU:ssa.

Viime heinäkuussa Yhdysvallat teki BioNTech-yhtiön kanssa sopimuksen 600 miljoonasta rokotteesta ja Modernan kanssa 500 miljoonasta rokotteesta. Molempien rokotteiden teho on sittemmin varmistunut 95 prosenttiin. Vastaavia sopimuksia rokotetoimituksista tekivät kesällä ja syksyllä muutkin maat, kuten Japani ja Kanada.

EU ainoastaan varasi rokotteita näiltä yhtiöiltä. Lopulliset tilaukset se teki vasta marraskuun puolivälissä. Silloinkin se tilasi Spiegelin mukaan vähemmän kuin olisi voinut.

EU tilasi 200 miljoonaa rokotetta ensi vaiheessa. Samalla se teki varauksen siitä, että se tilaa 100 miljoonaa rokotetta myöhemmin. BioNTech tarjosi EU:lle 500:ä miljoonaa rokotetta, mutta EU kieltäytyi.

EU-komissio ei ole kommentoinut väitettä Spiegelille. Spiegelin mukaan yksi syy on se, että EU oli tilannut 300 miljoonaa rokotetta ranskalaiselta Sanofi-yhtiöltä, joten se ei halunnut tilata enempää saksalaiselta BioNTechiltä.

BioNTech on kehittänyt rokotteen yhdessä yhdysvaltalaisen Pfizerin kanssa. Rokote on jo käytössä. Sanofi ilmoitti äskettäin, että sen rokote viivästyy ensi vuoden syksyyn.

Vastaavalla tavalla EU torjui yhdysvaltalaisen Modernan rokotetarjouksen. EU on tilannut Modernalta 80 miljoonaa rokotetta ja varannut toiset 80 miljoonaa myöhemmin toimitettavaksi.

– Olisimme voineet toimittaa enemmän, sanoo Modernan toimitusjohtaja Stéphane Bancel.

Hänen mukaansa Moderna olisi voinut toimittaa EU:lle 300 miljoonaa rokotetta, mutta EU ei halunnut.

EU on varannut yhteensä 1,3 miljardia rokotetta kuudelta eri valmistajalta. Kaikki eivät kuitenkaan pysty toimittamaan rokotteita toivottuun tahtiin. Esimerkiksi ruotsalais-brittiläisen Astra-Zenecan rokote viivästyy, koska rokotteen teho on kokeissa jäänyt toivottua heikommaksi. Saksalainen CureVac on luvannut rokotteen kesään mennessä. Yhdysvaltalainen Johnson & Johnson on luvannut rokotteen maaliskuuhun mennessä.

Rokotukset Yhdysvalloissa aloitettiin BioNTech-Pfizerin rokotteella jo lähes kaksi viikkoa sitten. EU:n lääkeviraston odotetaan antavan luvan rokotteelle tänään maanantaina.

Yhdysvallat on ilmoittanut, että jopa 100 miljoonaa eli kolmasosa maan kansalaisista on saanut kaksiosaisen rokotteen maaliskuun loppuun mennessä. Esimerkiksi 83 miljoonan asukkaan Saksassa rokotettaneen siihen mennessä vain 11–13 miljoonaa ihmistä, Spiegel toteaa.