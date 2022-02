Sotilaita siirretään tukikohdista: Kiova voi olla uhattuna

Venäjän on arvioitu lisänneen Ukrainan lähialueelle keskitettyä sotilasvoimaa viime viikkojen aikana. Yhdysvaltain tiedustelutietojen perusteella rajan tuntumassa olisi nyt 83 pataljoonan taisteluosastoa, kun niitä oli kaksi viikkoa sitten 60 kappaletta.

Asiantuntijat pitävät konfliktin riskiä aiempaa korkeampana helmikuussa, sillä maaperän jäätyminen mahdollistaa raskaan sotilaskaluston liikkeet pääväylien ulkopuolella.

Tutkivaan journalismiin erikoistuneen venäläisen Conflict Intelligence Team -ryhmän (CIT) mukaan Smolenskin alueen Jelnjan massiivinen sotilastukikohta olisi lähes tyhjennetty tammikuun puolivälin jälkeen. Kaluston kerrotaan kuuluvan keskisen sotilaspiirin 41. armeijaan, jonka yksiköitä siirrettiin viime vuoden huhtikuussa Siperiasta länteen.

– Uskomme, että nämä ajoneuvot ovat siirtyneet kohti etelää Brjanskin alueelle, joka sijaitsee vain kymmenien kilometrien päässä Ukrainan rajasta, ryhmä twiittaa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella sotilasajoneuvojen saattueissa on ollut mukana muun muassa 2A65 Msta B -haupitseja ja BTR-82-rynnäkköpanssariajoneuvoja. Osa kalustosta on kuljetettu etelään rautateitse.

Alueelle on keskitetty lisäksi kansalliskaartin joukkoja. Asiantuntijan mukaan ne voivat perustaa tarkastuspisteitä ja varmistaa korkeamman operaatioturvallisuuden ennen kuin muut joukot saapuvat, ja vaikeuttaa niiden havaitsemista.

CIT:n arvion mukaan tuoreet joukkojensiirrot voivat viitata siihen, että Venäjän mahdollinen hyökkäys kohdistuisi Tshernihiviin ja mahdollisesti Kiovaan.

– Tämä on vain yksi viimeaikaisista vaarallisista havainnoista Ukrainan ympärillä. Sotilaita on siirretty myös Krimin niemimaalle, Kurskiin ja Rostovin alueelle, ryhmä toteaa.

Other evidence suggests vehicles have been moving south by railroad as well, like this train which (according to railcar tracking data) originated from Yelnya and went to Novozybkov, Bryansk region (h/t @Danspiun)https://t.co/sEnpiQUUab

— CIT (en) (@CITeam_en) February 6, 2022