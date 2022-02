Huomattavia muutoksia – Venäjä näyttää nyt siirtävän myös sotilaita

Joukkojen kokoaminen Ukrainan ympärille etenee.

Venäjä on tunnetusti siirtänyt viime kuukausina Ukrainan lähelle suuret määrät joukkoja. Länsi-Venäjälle koottujen joukkojen lisäksi yksiköitä on virrannut niin Valko-Venäjälle kuin myös miehitetylle Ukrainan Krimillekin.

Pitkin matkaa on huomauteltu, että Venäjä on vaikuttanut aiemmin siirtäneen pääasiassa kalustoa sotilaiden sijasta. Tätä ovat tukeneet myös satelliittikuvat. Kalustoa voidaan pitää asemissa pitkäänkin. Laajamittaista sotilaiden siirtämistä onkin pidetty eräänä merkkinä siitä, että Venäjä valmistautuisi tositoimiin.

Venäjän liikkeitä seuraavat asiantuntijat ovat nyt alkaneet kiinnittää huomiota merkkeihin siitä, että myös sotilaita on alettu siirtää Ukrainan lähelle valmisteltuihin tukikohtiin ja kokoontumispaikkoihin.

Esimerkiksi Yhdysvaltain merijalkaväessä palvellut King’s College -yliopiston sotilasasiantuntija Robert Lee kiinnittää Twitterissä huomiota kuviin ja tietoihin, joiden perusteella Venäjä on siirtänyt kansalliskaartin yksiköitä Ukrainan lähelle. Sotilaita on myös ilmeisesti majoitettu kouluun Voronezin alueella muutaman kymmenen kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

– Siinä on järkeä, että Venäjä lähettää kansalliskaartin ennen kuin se tuo joukkoja 41. armeijasta ja muista yksiköistä käyttämään Ukrainan lähellä olevaa kalustoa. Kansalliskaartin joukot voivat perustaa tarkastuspisteitä ja varmistaa korkeamman operaatioturvallisuuden ennen kuin muut joukot saapuvat ja vaikeuttaa niiden havaitsemista, Lee arvioi.

– Kaikki tietävät Venäjän siirtäneen Ukrainan lähelle paljon kalustoa, mutta läheskään kaikkea siitä ei ole miehitetty. Jos Venäjä haluaa saavuttaa jonkinlaisen yllätysmomentin ennen eskalaatiota, on tärkeää estää ihmisiä huomaamasta joukkojen viimeistä siirtoa ennen tätä, hän jatkaa.

Viime aikojen joukkojen liikkeistä on huomauttanut myös arvostettu Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman. Hän kertoo, että Venäjän joukkojen valmiudessa Krimillä on tapahtunut huomattavaa kasvua ja Valko-Venäjälle on tullut yhä enemmän joukkoja.

– Miehiä alkaa saapua joihinkin ennalta sijoitettuihin yksiköihin, laskuvarjojoukkoja lähetetään yhä enemmän, lisää taisteluosastoja on juurin nyt matkalla, hän listaa.

Venäjän on kerrottu siirtäneen myös helikopteriyksiköitä kohti Ukrainaa. Asiantuntijoiden mukaan tätä voi niin ikään pitää yhtenä merkkinä valmistelujen etenemisestä.

– Kuten sanoin viime kuussa, pitäkää silmällä Venäjän armeijan ilmayksiköiden (helikopterit) siirtoja. Jos venäläiset aloittavat merkittävän maaoperaation Ukrainaa vastaan, he eivät tee sitä ilman niitä, puolustusasiantuntija Guy Plopsky toteaa.

Hän on jakanut Twitterissä tästä löytyvän War Zonen artikkelin. Siinä kerrotaan, että Krimille on alkanut saapua venäläisiä taistelu- ja kuljetushelikoptereita.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tällä viikolla Maxar-yhtiön tuoreista satelliittikuvista, joiden perusteella Ukrainan ympärillä on havaittu useita merkittäviä joukkojen siirtoja.

Lähes jokaisella tunnetulla Venäjän joukkojen sijoituspaikalla Valko-Venäjällä, Krimillä ja Länsi-Venäjällä näkyy nyt myös joukkojen telttoja ja suojia. Tämä tukisi tietoja siitä, että myös miehiä on alettu siirtää enenevissä määrin paikalle tai että sitä ainakin valmistellaan. Useilla harjoitusalueilla on havaittu lisäksi harjoitustoimintaa, kuten tykistön ammuntoja.

Everyone knows Russia has deployed a lot of equipment near Ukraine, but not all of it is manned. If Russia wants to achieve some surprise before escalating, it will be important to prevent people from observing the final deployment of troops before an escalation. — Rob Lee (@RALee85) February 3, 2022

1/ As I noted last month, keep an eye out for the forward deployment of VKS Army Aviation (rotary-wing) assets. if the Russians launch a major ground operation against Ukraine, they will not do so without them. https://t.co/byLM8Dnbp3 — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) February 2, 2022

Current mil situation: Notable increase in Russian force posture in Crimea, growing number of forces in Belarus (manned formations), personnel beginning to arrive at some pre-deployed units, airborne units increasingly deploying as well, more BTGs currently on the way. — Michael Kofman (@KofmanMichael) February 3, 2022

Thread. Looks like the Southern Military District is moving helicopters to Crimea, including Ka-52, Mi-8AMTSh, Mi-26, Mi-28, and Mi-24/35, possibly from the 55th Independent Helicopter Regiment in Korenovsk.https://t.co/bbFpqSpvP1https://t.co/5A2ESUJUWi pic.twitter.com/8i7BiwpFdT — Rob Lee (@RALee85) February 1, 2022