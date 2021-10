Sofia Vikman: Hallitus viivyttelee tyttöjen silpomisen selkeämpää rankaisemista

Esitystä aiheesta on jouduttu odottamaan jo lähes vuoden, kansanedustaja paheksuu.

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) vaatii hallitusta kiirehtimään tyttöjen silpomisen säätämistä rangaistavaksi rikoslaissa nykyistä selkeämmin.

Arvioiden mukaan tällä hetkellä Suomessa silpomisuhan alla elää jopa 3000 tyttöä.

– Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on järkyttävä väkivallan muoto, joka on kitkettävä Suomesta. Eduskunta edellytti jo vajaa vuosi sitten marraskuussa 2020, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen silpomisen säätämiseksi rangaistavaksi nykyistä selkeämmin.

– Tästä kesti puoli vuotta siihen, että oikeusministeriö asetti asiaa selvittämään työryhmän, jonka toimikausi on asetettu päättymään vasta ensi vuoden puolella. Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen esitystä aiheesta joudutaan odottamaan vielä ainakin puolisen vuotta. Olen pettynyt hallituksen viivyttelyyn. Yksikin silvottu tyttö on liikaa, emme voi enää odottaa, Vikman sanoo.

Eduskunta päätti 6.11.2020 tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä ehdottaneen kansalaisaloitteen pohjalta, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

Vikmanin mukaan eduskunnan tarkoittama muutos olisi valmisteltavissa nopealla aikataululla, mikäli asia haluttaisiin priorisoida.

– Kyse ei ole monimutkaisesta muutoksesta, jonka valmisteluun puolentoista vuoden valmisteluaika olisi perusteltu. Kyse ei ole esimerkiksi laajempaa selvittämistä edellyttävän uuden lainsäädäntökokonaisuuden valmistelusta, vaan voimassa olevan rikoslain sääntelyn täsmentämisestä. Kyse on siitä, mitkä lakihankkeet hallitus haluaa priorisoida. Erikoinen priorisointi ei sinänsä ole uutta, vaan vastaavaa on tällä kaudella oikeusministeriön hallinnonalalla nähty myös esimerkiksi terrorismilainsäädännön uudistamisen kanssa, Vikman toteaa.

Lisäksi Vikman mielestä on välttämätöntä, että silpomistapaukset tulevat viranomaisten tietoon.

– Meidän on varmistettava, että ammattilaiset ottavat silpomisasian puheeksi ja ilmoittavat epäillessään asiasta eteenpäin. Viranomaisten koulutusta ja yhteistyötä on vahvistettava, lastensuojelulaissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen on varmistettava ja silpomisen vastaisen työn resurssit on turvattava. Myös näiden asioiden osalta hallituksen on kiirehdittävä, Vikman vaatii.

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään tänään.

