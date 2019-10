Maria Ohisalo: Kunniaväkivallan ehkäisemisessä yhä tehtävää

Sisäministerin mukaan kunniaväkivallan ehkäisemiseksi on tehty jo paljon, mutta työtä on tarpeen jatkaa.

– Tietoisuuden lisääminen, ammattilaisten jatkuva koulutus ja yhteistyö ovat keskeisessä asemassa ilmiöön puuttumisessa, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi ministeriön ja järjestöjen keskustelussa aiheesta.

Ministerin mukaan naisten kokemaan painostukseen ja kunniaväkivallan uhkaan on suhtauduttava vakavasti.

– Suomessa on joukko etenkin maahanmuuttajataustaisia tyttöjä ja naisia, jotka kokevat rajoittamista perheen ja sukulaisten vaatimuksesta suvun kunnian varjelemiseksi. Kunniaväkivallan ja rajoittamisen yhteydessä on tärkeää muistaa, että asia koskettaa kaikkia perheenjäseniä, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea asian kokonaisvaltaiseen hoitamiseen.

– Elämän rajoittaminen estää tyttöjen ja naisten perusoikeuksien toteutumisen. Turvallinen yhteiskunta on kaikkien oikeus. Kunniaväkivaltaan ja rajoittamiseen liittyvän toiminnan ennaltaehkäisy kuuluu meille kaikille. Se on poikkihallinnollista työtä, jossa myös järjestöjen osuus on merkittävä, Ohisalo sanoi.

Hän totesi, että tietoisuus kunniaan liittyvästä väkivallasta on parantunut viimeisen 20 vuoden aikana.

– Viranomaiset ja järjestöt ovat tehneet paljon hyvää työtä ilmiön kitkemiseksi, muun muassa koulutuksen ja erilaisten tukitoimien keinoin. On kuitenkin selvää, että edelleen on paljon tehtävää.

Ohisalon mukaan hallitusohjelmassa on useita kohtia, joiden tarkoitus on ennalta estää henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvia rikoksia.

– Hallitusohjelma ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkeen ja siksi meidän on kuultava asiantuntijoita kunniaan liittyvän väkivallan ja rajoittamisen kaltaisissa vaikeissa kysymyksissä. Tämä pyöreän pöydän tapaaminen antoi hyvää pohjaa jatkotyölle suomalaisten turvallisuuden vahvistamiseksi, Ohisalo totesi.

Sisäministeriön järjestämässä tilaisuudessa oli paikalla asiantuntijoita noin 20 organisaatiosta.