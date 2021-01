Sergei Lavrov: Länsi hyväksikäyttää Aleksei Navalnyin tapausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän ulkoministerin mukaan liberaali yhteiskuntamalli on kriisissä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan länsi hyväksikäyttää Aleksei Navalnyin tapausta. Ministerin mukaan oppositiovaikuttajan pidätys on länsimaiden johtajille keino viedä huomiota pois niiden omista ongelmista.

– Näemme miten iloisia he ovat päästessään antamaan ”leikkaa ja liimaa” -kommenttejaan. Näin he voivat ohjata huomiota pois liberaalin yhteiskuntamallin kriisistä, Lavrov sanoi lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Länttä ja Yhdysvaltoja puheenvuorossaan ryöpyttänyt ulkoministeri sanoi, ettei maiden tulisi etsiä selityksiä omille ongelmilleen niiden rajojen ulkopuolelta.

– Pitää pelata reilusti ja tehdä reilua yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi, hän jatkoi.

Lavrov korosti monenvälisen yhteistyön merkitystä. Venäjän hän kuvasi toimivan ”rakentavasti kansainvälisellä areenalla”.

– Meidän ei pitäisi tapella kuin koirat vaan käydä pyöreän pöydän ääreen ja puhua erimielisyyksistämme, Sergei Lavrov totesi.

Venäjän ulkoministeri otti tarkemmin erittelemättä kantaa Venäjästä esitettyihin syytöksiin.

– Kun meitä on syytetty niin kutsutuista rikoksista, emme ole nähneet mitään todisteita.

– On puhuttu vain todennäköisyydestä. Ei ole kerrottu faktoja.

Lavrov muun muassa kiisti tilaisuudessa Navalnyin joutuneen hermomyrkyn uhriksi ja totesi, ettei Saksa ole toimittanut Venäjälle todisteita myrkytyksestä. Novitshok-myrkyn käytön vahvistaneen kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n Lavrov sanoi olevan lännen hallinnassa ja siksi epäluotettava.

”Miksei näistä kerrota?”

Aleksei Navalnyin tapaus nousi lehdistötilaisuudessa esiin suunnitellun oloisesti myös esimerkiksi Venäjän valtion media Sputnikin Latvian toimittajan kysymyksen kohdalla.

Hän kertoi Latvian viranomaisten pidättäneen toimittajia ja pohti, miksei näistä tapauksista uutisoida lännessä samaan tapaan kuin Navalnyin pidätyksestä.

Latvian viranomaiset ovat tehneet kotietsintöjä venäjänkielisen Baltnewsin toimittajien koteihin. Baltnews kuuluu samaan mediataloon kuin Sputnik. Molempia pidetään Venäjän propagandaoperaatioina ja viranomaiset ovat epäilleet niitä pakotteiden rikkomisesta.

Verkkouutiset on kertonut koko Baltiaa koskettaneesta operaatiosta muun muassa tässä jutussa. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella Viron, Latvian ja Liettuan Baltnews-sivustojen takana on todellisuudessa ollut Venäjän valtiollinen Rossija Segodnja. Sivustojen uutistoimintaa on ohjattu suoraan Kremlistä. Propagandahanke paljastui uutissivustojen rahoitukseen liittyneessä virolaisessa verovälttely- ja petostutkinnassa.