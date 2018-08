Kremlin operaatio paljastui: Näin propagandaa levitettiin Baltiassa

Tutkivan journalismin keskus Re:Baltica paljastaa valtiojohtoisen venäläisyhtiön rahoittaneen ja ohjanneen kolmea uutistoimistoa Baltiassa. Uutistoimistot toimivat Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Ne toimivat nimillä baltnews.lv, baltnews.ee, ja baltnews.lt. Re:Baltican julkaisema kattava selvitys ”Moscow Mouthpieces” (Moskovan äänitorvet) asiasta löytyy tämän linkin takaa.

Selvitys osoittaa, että Baltnews-uutissivustojen rahoittajana toimii Rossija Segodnja, Moskovassa keskuspaikkaansa pitävä valtio-omisteinen uutistoimisto ja mediatalo. Uutistoimisto omistaa myös Venäjän valtion kansainvälisen uutissivusto Sputnikin ja uutistoimisto RIA Novostin.

Juoni paljastui uutissivustojen rahoitukseen liittyneessä virolaisessa verovälttely- ja petostutkinnassa. Juttujen asiakirjoista selvivätä Baltnewsin omistajan Aleksandr Kornilovin yhteydet Rossija Segodnjaan.

Rossija Segodnjan työntekijän Alexander Svjatsinin ja Alexander Kornilovin välillä vaihdettiin kahden vuoden aikana tuhansia viestejä. Niissä Svjatsin ohjeisti, mitä Baltnewsin tulisi uutisoida ja miten. Uutistoimistoja kehotettiin muun muuassa julkaisemaan tiettyjä, Kremlissä valittuja ja laadittuja raportteja.

Propagandaa levitettiin esimerkiksi julkaisemalla Kremlin välittämiä kyselytutkimuksia, joissa kerrottiin eurooppalaisten haluavan pesäeroa yhdysvaltoihin ja olevan huolissaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisestä riippuvuudesta.

Aleksandr Kornilov teki kesäkuussa sopimuksen Viron syyttäjän kanssa ja vältti talousrikostuomiot. Baltnews-sivustot toimivat edelleen. Kornilov väittää, ettei hänellä ole enää mitään tekemistä sivustojen kanssa.

➡️They said that they were independent. In reality, they were controlled by Moscow.⬅️

Skype logs and other documents obtained by Re:Baltica, @Postimees and @BuzzFeedNews offer a rare glimpse into the inner workings of the Kremlin’s propaganda machine: https://t.co/FgMaxiIVgH pic.twitter.com/cDUsaPgmTn

— Re:Baltica (@rebaltica) August 29, 2018