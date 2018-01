Juha-Pekka Tikka: Sauli Niinistön kuusi vuotta Top 10

Mitä tekoja, puheita, tapahtumia jää mieleen tasavallan presidentin vuosista 2012-2018?

1. Kasakka.

– Eräs opettavainen venäläinen sananlasku kuuluu: ’kazak berjot što ploha ležit’ eli ’kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni’. Tätä epäilemättä kokemukseen perustuvaa huushollinpito-oppia kannattaa kuunnella. On pidettävä huolta asioistaan, pidettävä kiinni. Ellei pidä, voi alkaa tapahtua. Tämä koskee kaikkea, turvallisuudesta talouteen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheesta 211. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa 10.11.2014

2. Vladimir Putin.

– Koko Venäjän ja Kiinan kansantasavallan yhteistyö, mukaan lukien sotilaallinen osuus, on kriittinen elementti kansainvälisessä turvallisuudessa ja vakaudessa. Se ei ole kohdistettu mitään kolmatta valtiota vastaan. Emme luo sotilaallisia blokkeja tai sotilaallisia liittoumia, Vladimir Putin sanoi.

– Toteaisin, että Suomikin harjoittelee Itämeren alueella. Me otamme osaa varsin suureen Aurora-harjoitukseen Ruotsin rannikolla. Siinä on tietysti pääosin mukana ruotsalaisia, mutta myös esimerkiksi Yhdysvaltain osastoja. Siinäkään ei ole tarkoituksena kalistella aseita, mihinkään suuntaan, tai muodostaa blokkeja, Sauli Niinistö vastasi.

Myöhemmin tiedotustilaisuudessa Putin sanoi, ettei USA:n lakien maailmanlaajuista käyttämistä voida hyväksyä ja se rikkoo kansainvälisiä suhteita. Hänen mukaansa myös tästä seuraavat pakotteet ovat täysin kansainvälisen oikeuden ja kaupan sääntöjen vastaisia.

– En ole täysin samaa mieltä kanssanne pakotteiden määräämisestä ja lain noudattamisesta. Perussyy tämän takana lienee, että on tiettyjä oletuksia ja huolia USA:n vaaliprosessista, Sauli Niinistö oikais.

Hän lisäsi välttämättömäksi aloittaa keskustelut EU:n ja USA:n välillä, koska ehdotetut pakotteet koskevat muitakin maita ja sanoi tukevansa Putinin huomiota, että maailmassa tulisi yrittää ymmärtää toisiamme paremmin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa tiedotustilaisuudessa Savonlinnassa 27.7.2017

3. Venäjä.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomen Nato-jäsenyys on ollut hänen ja presidentti Vladimir Putinin keskinäisissä puheissa esillä vain kerran, kesällä 2012 Raudussa.

”Jos nousee jotain joka voi uhata Venäjän turvallisuutta, se tietysti saa aikaan reaktion Venäjältä. …Venäjän vastatoimenpiteet ovat taatut”, Vladimir Putin oli todennut.

– Presidentti Putinin kanta ei ole mitenkään vaikuttanut arviooni Suomen ja Naton suhteesta, joka on toimikaudellani huomattavasti tiivistynyt, presidentti Sauli Niinistö totesi.

Sauli Niinistö Iltalehden haastattelussa 29.9.2017

4. Xi Jinping.

”Niinistön on sanottu olevan nyt maailman parhain informoitu valtionpäämies. – Pieni Suomi pääsee olemaan mukana varsin suurissa kuvioissa… Tapaamisia on nyt sattunut lyhyeen aikaan ja kyllähän siinä hiukan kartalle pääsee. Niinistö sanoi. …- Lukemattomia yhteydenottoja tulee, joissa ollaan kiinnostuneita siitä, miten asioista on keskusteltu, Niinistö myönsi.”

Helsingin Sanomat Kiinan presidentti Xi Jinpingin Suomen-vierailun jälkeen 7.4.2017

5. Pahat mielessään.

– Turvapaikanhakijoita varten on olemassa turvapaikkajärjestelmä. Sen on toimittava ja ellei näin ole, sen toimintaa on korjattava. Pakolaisstatuksen omaavien osalta taas tehdään poliittinen päätös kiintiöstä, joka maahan otetaan. Eurooppaan tulijoiden joukossa on myös valitettavasti joitain niitäkin, joilla on pahat mielessään. Tätäkään ei voi kiistää vain siksi, ettei joku kenties halua sitä kuulla.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheesta suurlähettiläspäivillä 25.8.2015

6. Mauno Koiviston hautajaiset.

– Avulias turvamies tarttui lumikolaan, kunnes isäntä tuli paikalle, otti ohjat ja kolan: ”Tämä on minun lumeni!”. Niin, tuli sitten taivaalta tai maasta, isompaa tai pienempää: minä hoidan tonttini, olipa mitä tahansa – sitähän siinä sanottiin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön muistopuheesta presidentti Mauno Koiviston hautajaisissa 25.5.2017

7. Yhteiset rahat.

”Niinistö kertoi Keskisuomalaiselle, ettei ole koskaan käyttänyt yhteisöltä saamiaan luottokortteja.

– Laskin tässä yhtenä päivänä, että hallussani on ollut viisi yhteisön myöntämää luottokorttia: Palloliitosta, kokoomuksesta, eduskunnasta, EIP:stä (Euroopan investointipankki) sekä nyt valtiolta. Koskaan en ole käyttänyt niitä, sillä muutenkin on pärjännyt. …

– Koskaan ei saisi haksahtua ajattelemaan niin, että yhteiset rahat ovat minun käytössäni, vaan päinvastoin, noudattaa niiden suhteen suurempaa huolellisuutta kuin omien rahojensa käytössä.”

Keskisuomalainen 13.1.2018

8. Tukikummit.

Sauli Niinistö on vähin äänin toiminut Tukikummit-säätiön hallituksen puheenjohtajana. Säätiö auttaa vähävaraisten perheiden nuoria nollakustannuksin.

– Voiko presidentti jotain tehdä? Jouduin aika tarkkaan miettimään virkakauden alussa nimenomaan syrjäytymisen kannalta tilannetta, ja sain siitä kovat haukut, kun en lähtenyt siihen normaalipoliittiseen tiehen että: vaaditaan, lisää, rahaa. En lähtenyt siihen sen vuoksi, että presidentillä ei ole budjettivaltaa ja toisaalta se olisi ollut hyppäämistä budjettivallan varpaille. Mutta sen sijaan ajattelin herättää vähän yksilökohtaisesti puhetta siitä että ’voisinko minäkin tehdä jotain’.

– Minusta presidentin arvojohdattelu nimenomaan on yrittää muistuttaa ihmisiä, että ’minäkin olen toimija, ja voin toimia hyvässä’. Olen toiminut säätiön puheenjohtajana, jossa olemme kyenneet auttamaan 5000 suomalaista perhettä noin viidellä miljoonalla eurolla vuosien mittaan, hankkimaan harrastusvälineitä jotta ei jää porukan ulkopuolelle, tai pääsemään luokkaretkelle jottei tule ulosheitetyksi, hän jatkoi.

– Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa, ja tiedättekö, se antaa kauhean hyvän tunteen vielä, jos tulee vaikuttaneeksi hyvässä. Se on itsekkyyttä.

Sauli Niinistö presidenttiehdokkaiden yhteistentissä 13.11.2017

9. Rautainen avaus.

– Kaveri oli syytteessä kahdeksasta rikoksesta. Hän aloitti pontevasti sitten vastauksensa: ’Syytteet kiistetään, ja osa niistä ei pidä edes paikkaansa’. (hytkyy naurusta) Minusta se oli rautainen avaus. Politiikassa varmaan tapahtuu sitä samaa. Moitteet kiistetään ja eivät ne edes välttämättä pidä paikkaansa.

Sauli Niinistö Politiikasta ja teflonista -presidentinvaalimainoksessaan

10. Kivaa.

Onko kivaa olla presidentti?

– Ylipäätään elämä on kivaa.

Miten puolisonne Jenni Haukio viihtyy uudessa roolissaan, jossa media seuraa häntä ja etenkin hänen pukeutumistaan erittäin tarkasti?

– Hän puhuu itse puolestaan. Tosin hän kieltäytyy haastatteluista.

Miten Lennu-koiranne viihtyy Mäntyniemessä?

– Hän ei osaa puhua.

Sauli Niinistö Helsingin Sanomain haastattelussa 15.8.2012

