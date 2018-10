Saudi-Arabia uhkaa vastatoimilla, jos sitä rangaistaan toimittajan katoamisesta

Toimittaja Jamal Khashoggin katoamisesta on jo lähes kaksi viikkoa.

Saudi-Arabia uhkaa vastata mahdollisiin vastatoimiin vielä mittavammilla toimilla, jos sitä edelleen syytetään toimittaja Jamal Khashoggin katoamisesta, uutisoi CNN. Lausunnon mukaan maa ei aio hyväksyä mahdollisia talouspakotteita.

Khashoggi katosi lähes kaksi viikkoa sitten vierailullaan Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa. Washington Postiin kirjoittanut Khashoggi tunnetaan kritiikistään Saudi-Arabian hallintoa kohtaan.

Turkki on ilmoittanut sillä olevan hallussaan nauhat, jotka yksiselitteisesti todistavat saudien murhanneen Khashoggin, ja ettei tämä koskaan poistunut konsulaatista, kuten Saudi-Arabia on tähän asti väittänyt.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Saudi-Arabiaa ”vakavilla rangaistuksilla”, jos saudeilla on jokin yhteys Khashoggin katoamiseen. Maa on vastannut sanomalla, että aikoo asettaa sellaisia vastapakotteita, jotka vaikuttaisivat koko maailmantalouden tasapainoon. Maa on esimerkiksi uhannut nostaa öljyn hintoja.

Jotkin yritykset ovat jo ryhtyneet Saudi-Arabian-vastaisiin toimiin perumalla ilmoittautumisensa myöhemmin lokakuussa järjestettävään sijoittamiseen keskittyvään huippukokoukseen maan pääkaupungissa Riyadissa.