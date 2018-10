Nauha paljastaa: Näin Saudi-Arabia väitetysti murhasi toimittajan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turkki on kertonut Yhdysvalloille sillä olevan murhan tallentaneet nauhat.

Maansa hallintoa ja erityisesti kruununprinssi Muhammad bin Salmania kritisoinut sauditoimittaja Jamal Khashoggi katosi tiistaina astuttuaan Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin. Nyt Turkki on ilmoittanut sillä olevan hallussaan nauhat, jotka yksiselitteisesti todistavat saudien murhanneen Khashoggin, ja ettei tämä koskaan poistunut konsulaatista, kuten Saudi-Arabia on tähän asti väittänyt.

Khashoggin työnantajan The Washington Postin tietojen mukaan nauhoilta on kuultavissa, kuinka Turkissa lyhyen aikaa vieraillut 15-hengen saudiryhmä kuulusteli, hakkasi ja kidutti Khashoggia lopulta murhaten tämän. Huolimatta nauhan julkaisusta Turkki on ilmoittanut tekevänsä yhteistutkimuksen Saudi-Arabian kanssa. Saudi-Arabian ulkoministeri piti tarjousta tervetulleena.

Saudi-Arabia on joutunut tapauksen johdosta diplomaattisen kriisin keskiöön. Kansainväliset yhtiöt ja uutistoimistot ovat peruneet osallistumisiaan maassa järjestettävään konferenssiin ja yksi Saudi-Arabian lobbareista Yhdysvalloissa, Harbor Group, irtisanoi sopimuksensa kuningaskunnan kanssa, kertoo NBC News.