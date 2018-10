Sari Multala: Asunnottomuus ei ole valinta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan jokaisella tulisi olla oikeus omaan kotiin.

Kansanedustaja Sari Multala (kok.) kehottaa uusiin toimiin asunnottomuuden vähentämiseksi. Hän toteaa asunnottomuuden johtuvan tilanteista, joissa yksittäisen ihmisen turvaverkot pettävät.

– Asunnottomuus ei ole ihmisen oma valinta. Kenenkään ei tulisi joutua viettämään öitään ulkona vasten tahtoaan, ja jokaisella tulee olla oikeus kotiin. Oma asunto luo luottamusta tulevaisuuteen, ja on usein ensimmäinen osa kestävässä elämänhallinnassa, Multala toteaa tiedotteessa.

Mielenterveyden ongelmien, päihteiden käytön ja elämänhallinnan haasteista seuraa usein maksuhäiriöitä, asunnottomuutta ja syrjäytymistä. Multalan mukaan asunnon saaminen onkin usein ratkaiseva ensimmäinen askel näiden ongelmien hoidossa.

Suomi kuuluu niihin harvoihin eurooppalaisiin maihin, jossa asunnottomuus on viime vuosina laskenut. Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus seuraavan neljän vuoden aikana.

– Aiomme lisätä erityisryhmien investointiavustuksiin 5 miljoonaa euroa per vuosi. Nämä kohdennetaan välivuokrattavien asuntojen hankintaan asunnottomille sekä ensisuojien korvaamiseen asunnottomille tarkoitetuilla asunnoilla, Multala sanoo.

Välivuokrausmallissa yksityinen asunnonomistaja voi vuokrata asuntonsa yleishyödylliselle organisaatiolle, joka jälleenvuokraa sen asunnottomalle. Hyötynä on, että asuntoja saadaan nopeasti ohjattua tarvitseville. Asunnot ovat jo olemassa ja hajautuneena vuokra-asuntokantaan.

– Lisäksi tarvitsemme satsauksia lyhytaikaiseen hätämajoitukseen. Keskeistä on myös olemassa olevien valtion tukemien asuntojen ohjaaminen eniten apua tarvitseville. Esimerkiksi asunto ensin -periaate on onnistunut vähentämään asunnottomuutta kaupungeissa. Elämänhallintaa on vaikea saada kuntoon, jos ei ole pysyvää asuntoa.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on kiinnittänyt huomiota kasvavaan ylivelkaantumisongelmaan suitsemalla pikavippejä, parantamalla neuvontapalveluita ja suunnittelemalla positiivista luottotietorekisteriä.

– Kaikkein vaikeimmin asutettavien ryhmään kuuluvat juurikin ne, joilla on toistuvia maksuhäiriömerkintöjä. Jos tuloja ei ole ja luottotiedot ovat menneet, on tilannetta vaikea korjata, Multala huomauttaa.

Asunnottomuus on ongelma, joka vaatii jatkuvia tekoja ja myös uusia keinoja. Asunto ensin -periaate on hyvä, ja sitä voidaan edistää esimerkiksi välivuokrauksella. Tarvitaan myös keinoja ylivelkaantumisen ehkäisyyn, kuten positiivinen luottorekisteri. #asunnottomienyö https://t.co/tbj9mF30HE — Sari Multala (@SariMultala) October 17, 2018