Sanna Marin esittää kevytautolain voimaantulon lykkäämistä

Kevytautolainsäädäntö tulisi voimaan vuotta päätettyä myöhemmin, jos lait saadaan korjattua.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt tänään perjantaina lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, jolla kevytautolakien voimaantuloa lykättäisiin vuodella 1.11.2020 saakka.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että syynä on EU-komission huomautus, jonka vuoksi ministeriössä on jouduttu pohtimaan toimenpiteitä.

– Komissio aika suoraan toteaa sen, että Suomen lainsäädäntö ei ole Euroopan lainsäädännön mukainen, Marin kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Marinin mukaan yhtenä vaihtoehtona on ollut, että jo päätetyn kevytautolainsäädännön annetaan tulla voimaan 1.11.2019, kuten eduskunta on päättänyt.

– Tähän sisältyy merkittävä riski, että jos näin toimimme ja antaisimme näiden lakien tulla voimaan, niin sitten komissio käynnistäisi Suomea vastaan rikkomusmenettelyn ja erilaisten korvausvaateiden riski voisi entisestään kasvaa ja Suomi voisi joutua lopulta kumoamaan tämän lainsäädännön ja korvaamaan eri toimijoille aika merkittäviäkin summia, Marin selvitti.

Toisena vaihtoehtona olisi ollut valmistella nopealla aikataululla eduskunnalle esitys lakien kumoamisesta.

– On kuitenkin epävarmaa, olisiko se esitys saanut eduskunnan enemmistön tukea, Marin sanoo.

Kevytautolainsäädäntö hyväksyttiin viime joulukuussa yli 160 kansanedustajan tuella eli varsin yksituumaisesti. Myös Marin äänesti lain hyväksymisen puolesta.

– Taustalla oli halu parantaa nuorten kuljettajien ja matkustajien turvallisuutta, jotka tällä hetkellä ovat mopoautojen kyydissä. Taustalla oli myös erittäin vakava Sastamalassa tapahtunut mopoauto-onnettomuus, jossa kaksi nuorta menehtyi sen vuoksi, että henkilöauto törmäsi tahallaan mopoautoon, Marin sanoi.

Ei ole takeita lain voimaantulosta vuoden päästä

Näiden syiden vuoksi ministeriö ei esitä lakien kumoamista, vaan niiden korjaamista.

– Tämä vuoden aikana pyrimme korjaamaan lainsäädännön sellaiseksi, että se täyttää myös EU:n lainsäädännön vaatimukset, niin että Suomen ja EU:n lainsäädäntö olisi yhdenmukainen.

Marin sanoi kuitenkin, että mitään takeita ei ole siitä, että laki voidaan saattaa vuoden päästä voimaan.

– On hyvin mahdollista, että myöhemmin käy ilmi, että tämä lainsäädäntö ei ole korjattavissa EU-säädösten kanssa yhdenmukaiseksi ja on mahdollista, että voimme joutua tuomaan kumoamisesityksen. Mutta tulemme tekemään kaikkemme, että laki saataisiin korjattua, Marin sanoi.

Marin kertoi, että esityksellä on hallituksen tuki. Hän on käynyt eilen torstaina kaikki hallituspuolueiden eduskuntaryhmät läpi ja pyytänyt ryhmiltä tukea toimintalinjalleen.

– Hallitus on tässä yksituumainen.

Myös oikeuskanslerin kantaa asiaan on kysytty ja Marinin mukaan oikeuskansleri on todennut, että valittu etenemistapa on mahdollinen.

Komissio on huomauttanut Suomea siitä, että kevytautolainsäädäntö ei ole ajokorttidirektiivin mukainen, henkilöautot olisivat massaltansa liian suuria ja ajonopeuden rajoituksen teknisestä tavasta.

