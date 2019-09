Kokoomusedustajat: Korjaukset kevytautolakiin tehtävä nopeammin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kalle Jokinen ja Markku Eestilä sanovat, että EU:n esille nostamat epäkohdat ovat olleet tiedossa ja ne voidaan korjata nopeasti.

Kokoomuksen kansanedustajan Kalle Jokisen mielestä kevytautolainsäädännön korjaamisen valmisteluaika tuntuu aika pitkältä, kun lainsäädäntöä on valmisteltu jo monta vuotta.

– Nämä kaikki epäkohdat ja huomiot, jotka ovat nousseet esille, olivat lain valmisteluvaiheessa esillä. Neljätoista kuukautta virkamiehille lisäaikaa on vähän liian pitkä aika, Kalle Jokinen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Jokinen laittoi aikoinaan liikennevaliokunnan puheenjohtajana liikkeelle kevytautolainsäädännön yhdessä entisten puheenjohtajien Martti Korhosen (vas.) ja Arto Satosen (kok.) kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tänään, että ministeriö esittää eduskunnan jo hyväksymän kevytautolainsäädännön lykkäämistä vuodella 1.11.2020 saakka. Syynä on EU-komission Suomelle antama huomautus. Ministeriö yrittää vuoden aikana korjata lainsäädännön, niin että se olisi EU:n lainsäädännön mukainen.

– Osa harkituista korjauksista on varsin nopeasti hoidettavissa. Jos lisätään vetokoukku, otetaan takapenkki pois ja katsotaan nopeus, ei siihen valmisteluun neljäätoista kuukautta mene, Jokinen sanoo.

Korjattu esitys eduskunnalle ennen joulua

Kokoomuksen kansanedustajan Markku Eestilän mielestä korjattu esitys pitäisi tuoda eduskunnalle ennen joulun istuntotaukoa.

– Tässä on kaikki olennaiset. Ei tarvitse tehdä alusta alkaen uutta valmistelua, Eestilä sanoo.

Eestilä toimi viime vaalikaudella liikennejaoston puheenjohtajana ja hän sanoo pitävänsä kevytautolainsäädäntöä parannuksena nuorten turvallisuuteen.

– Jos on pakko panna peräkoukku, kun joku hullu sitä vaatii, niin kai se on toteutettava, vaikka siinä ei ole mitään järkeä, jotta saadaan homma läpi. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta on täysin järkevää ottaa takapenkki pois ja siellä ei saa olla kyydissä kuin kaksi henkilöä. Ja jos nopeus halutaan vetään 45:een (km/h), niin vedetään se 45:een, Eestilä listaa mahdollisia korjauksia.

Hän kertoo, että nopeusrajoitus säädettiin viime vaalikaudella 60 km/h, jotta kevytautot eivät olisi liikenteen tukkeena.

Eestilä sanoo kuitenkin, että on aivan oikein lykätä lainsäädäntöä ja arvioida sitä uudelleen, mutta korjausesitys pitäisi tuoda eduskunnalle jo syysistuntokaudella.

– Hyvin keritään tekemään nämä muutamat muutokset, jotka varmaan tyydyttävät EU-komissiota, Eestilä sanoo.

Kevytautolainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa viime joulukuussa yli 160 kansanedustajan tuella. Jokinen huomauttaa, että tukea oli melkein perustuslain säätämisjärjestyksen verran.

