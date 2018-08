Saksan kauppatase pysyy massiivisen ylijäämäisenä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli 260 miljardin euron ylijäämä muodostuu pääasiassa tavaroiden viennistä.

Saksan kauppataseen ylijäämän ennustetaan nousevan tänä vuonna maailman suurimmaksi jo kolmatta kertaa peräkkäin.

Ifo-tutkimuslaitoksen mukaan 264 miljardin euron ylijäämä tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin Saksan kilpailijamailla Japanilla tai Hollannilla.

Ylijäämä muodostuu pääasiassa tavaraviennistä ja valuuttatuloista. Palveluiden osalta viennin arvioidaan jäävän noin 18 miljardia euroa alijäämäiseksi.

Deutsche Wellen mukaan luvut voivat herättää närää muiden valtioiden johdossa. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut useaan otteeseen Saksaa ”epäreilusta” kauppapolitiikasta.

Trump on uhannut asettavansa saksalaiselle autoteollisuudelle uusia tuontitulleja tilanteen korjaamiseksi.

Asiasta on käyty myös sisäpoliittista väittelyä Saksassa. Liittokansleri Angela Merkelin johtamaa hallitusta on kehotettu käyttämään ylijäämää kotimaisen kulutuksen vahvistamiseksi ja uusiin investointeihin. Maan ay-liike on jo pitkään vaatinut palkankorotuksia.

Saksan talous- ja energiaministeriön tiedottaja korosti maanantaina, että korkean ylijäämän saavuttaminen ei ole ollut hallituksen poliittisena tavoitteena. Hänen mukaansa hallituksen toimilla on asian suhteen vain rajallinen vaikutus.

Tiedottaja totesi hallituksen pyrkivän kotimaisen kulutuksen vahvistamiseen, mikä voi jatkossa pienentää ylijäämän kokoa.