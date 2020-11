Puhemies keskeytti: Maski naamalle, edustaja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n Kimmo Kiljunen etsii eduskunnassa ratkaisuaan kasvosuojukseksi.

Verkkouutiset kertoi keskiviikkona oman eduskuntaryhmänsä perustaneen Ano Turtiaisen osallistumisista täysistuntoihin ilman vaadittavaa kasvomaskia.

Suojukset on kokenut vaikeaksi tahollaan myös SDP:n Kimmo Kiljunen. Oheisista kuvista voi nähdä hänen tapojaan käyttää kasvomaskia ja kasvovisiiriä viime viikkoina eduskunnan täysistunnoissa.

Tiistaina varapuhemies Antti Rinne (sd.) puuttui puheenvuoroa paikaltaan ilman maskia pitämään ryhtyneen Kimmo Kiljusen puheeseen tylysti:

– Edustaja Kiljunen, maski pidetään naamalla puhuttaessa siellä (salissa), Antti Rinne keskeytti kansanedustajan.

– Minä en pysty puhumaan tuon kanssa, Kimmo Kiljunen vastasi pois ottamaansa maskia tarkoittaen.

– Sitten tullaan tänne (puhujakorokkeelle), Rinne komensi.

Eduskunta sallii kansanedustajan puhuvan puhujakorokkeelta ilman maskia, mutta salissa suojusta on pidettävä.

Täysistunnossa toisessa yhteydessä Antti Rinne käytti linjasta vielä seuraavan puheenvuoron:

– Arvoisat edustajat, totean, että ollaan yhdessä eduskuntaryhmien toimesta sovittu pelisäännöt liittyen tähän salityöskentelyyn. Ne liittyvät siihen, että me voimme pitää eduskunnan kaikissa tilanteissa toimintakykyisenä ja tehdä päätöksiä, jotka ovat Suomen kansalaisten kannalta tärkeitä. Ja siitä syystä, sekä itsestä että muista huolen pitääksemme, täällä on sovittu siitä, että salissa käytetään maskia. Toistan sen pyynnön, että maski pitää tässä salissa olla päällä, jos ei ole terveydellistä syytä, että pitää käyttää visiiriä tai jotain vastaavaa — meillä on siitäkin ihan omat ohjesäännöt, varapuhemies sanoi.