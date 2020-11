Kansanedustaja ilman maskia salissa, kollega syyttää ”urpoilusta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ano Turtiainen on aiemmin kertonut terveydellisten syiden estävän maskin käytön.

Kansanedustaja Ano Turtiainen on saanut edustajakollegoilta kipakkaa arvostelua osallistuttuaan eduskunnan täysistuntoon keskiviikkona ilman maskia.

– Edustaja Turtiainen ei suostunut käyttämään maskia täysistuntosalissa. Puhemiehen huomautus kaikui kuuroille korville. Koronasuojatoimet eduskunnassa tiukat ja tavoitteena turvata toiminta kaikissa tilanteissa. Käsittämätöntä urpoilua, vihreiden lääkärikansanedustaja Mirka Soinikoski tviittaa.

Keskustan Jouni Ovaska toteaa hänkin, ettei Turtiainen laittanut maskia kehotuksesta huolimatta.

– Tunnelma lämpenee, Ovaska sanoo.

SDP:n Tarja Filatov kommentoi asiaa toteamalla, että ”toisilla on ihan omat säännöt”.

– Puhemies pyysi edustaja Turtiaista laittaamaan maskin eduskunnan täysistunnossa. Tämä on yhdessä sovittu, työterveyden linjaama turvatoimi. Yhä hän istuu ilman maskia, eikä korvaansa lotkauta. Maskin suoja perustuu kattavuuteen. Se suojaa toisia, Filatov toteaa.

Ano Turtiainen kertoi lokakuun puolivälissä Ilta-Sanomille, ettei ole käyttänyt maskia kertaakaan. Turtiaisen mukaan tämä johtuu terveydellisistä syistä.

Eduskunnassa on voimassa vahva maskisuositus. Se on merkinnyt käytännössä sitä, että salissa on pidettävä hengityssuojainta. Henkilöt, jotka eivät voi käyttää maskia voivat käyttää visiiriä. Tällaistakaan ei Ano Turtiaisen päällä siis nähty.

Turtiainen erotettiin kesäkuussa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ryhmästä sen jälkeen, kun hän julkaisi twitterissä kuvan, jossa ivattiin poliisin Yhdysvalloissa surmaamaa George Floydia.

