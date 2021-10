Professori: Talviepidemiasta on tulossa erittäin vaikea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian sairaaloiden ennakoidaan täyttyvän koronaviruksen, influenssan ja muiden infektiotautien seurauksena.

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin hallitus on kiistänyt suunnittelevansa uuden sulkutilan käyttöönottoa.

Taustalla on huoli kiihtyvästä talviepidemiasta ja ajan myötä hiipuvasta rokotesuojasta. Maassa vahvistettiin keskiviikkona yli 49 000 uutta infektiota ja 179 kuolemantapausta henkilöiltä, jotka olivat saaneet positiivisen testituloksen edeltävien 28 päivän aikana.

BBC:n mukaan terveydenhuoltoa edustava NHS Confederation on vaatinut niin sanotun B-suunnitelman käyttöönottoa, johon sisältyisi maskipakon kaltaisia epidemiatoimia.

Hallituksen tiedottaja huomautti kuolemantapausten määrän olevan edelleen huomattavasti matalammalla tasolla kuin alkuvuonna. Hänen mukaansa prioriteettina on tehosteannosten jakelu vanhemmille ikäryhmille ja riskiryhmille.

Lääkärijärjestöä johtava professori Martin Marshall kertoo pitävänsä tämänhetkistä rokotustilannetta huolestuttavana.

– Tiedämme, että immuniteetti heikkenee. Kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen suojavaikutus on tietyissä tapauksissa huomattavasti vähäisempi, Marshall sanoi.

Tehosteannosta on tarjottu toistaiseksi kahdeksalle miljoonalle henkilölle, joista 3,8 miljoonaa on ottanut kolmannen rokotteen. Professorin mukaan viranomaisviestintä on ollut tähän mennessä puutteellista.

– Tehosterokotteita tarvitaan potilaiden ja terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n suojaamiseksi. Ennakoimme, että talvesta on tulossa erittäin vaikea koronaviruksen, influenssan ja muiden infektiotautien seurauksena, Martin Marshall totesi.