Petteri Orpo pettyi: Rajoittavia lakiesityksiä ei vielä valmiina

Ulkomailta palanneet ovat levittäneet koronaviruksen yllättävän nopeasti Uudellemaalle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo olevansa pettynyt siihen, ettei hallituksella ole vielä valmiina lakiesityksiä, joilla liikkumista ja kontakteja vähennettäisiin.

– Pikatahtiin hallitus kuitenkin valmistelee näitä ja kokoomus on valmis pikatahtia tukemaan ja viemään näitä esityksiä baarien, ravintoloiden, kuppiloiden sulkemiseksi ja toiminnan rajoittamiseksi sekä Uudenmaan eristämiseksi. Ne ovat niitä esityksiä, joita hallitus ensimmäiseksi valmistelee, Petteri Orpo sanoi toimittajille Säätytalon portailla.

Kaikkien eduskuntapuolueiden johtajat kokoontuivat tänään neuvotteluun Säätytalolle.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen puolestaan piti ”pähkähulluna” sitä, ettei ravintoloita ja kuppiloita ole pystytty laittamaan vielä kiinni.

– Nyt ei ole oikea aika mennä tuopille ravintolaan eikä oikeastaan edes lounasta nauttimaan. Ulosmyynti pitää tietysti olla mahdollista ja pysytellään perhepiirissä ja omassa pienessä ympyrässä, Mykkänen sanoi.

Ulkomailta palaavat levittäneet virusta Uudellemaalle

Mykkäsen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön viesti oli nyt huomattavasti vakavampi kuin 12 päivää sitten, kun eduskuntapuolueiden johtajat tapasivat viimeksi.

– Erityisesti Uudenmaan tilanne on levinnyt hyvin nopeasti johtuen siitä, että tänne on tullut yllättävän nopeasti ulkomaalta palaavien mukana (koronavirusta). On täysin pöyristyttävää, että ei ole pystytty jo aiemmin saamaan lentokentältä tulevien karanteenia johdonmukaisemmin kuntoon. Se on kerta kaikkiaan tapahduttava, Mykkänen painotti.

Mykkäsen mukaan tällä hetkellä riski on se, että ihmiset vievät Uudeltamaalta virusta mökkipaikkakunnille.

– On meidän etumme myös, että tämä yhtä tiheä epidemia ei leviä koko maahan, Mykkänen totesi.

Uusimaa voitaisiin saada eristettyä perjantaina

Orpo kertoi kysyneensä asiantuntijoilta, milloin Uusimaa saataisiin eristettyä, jos hallitus saa nopeasti lait eduskuntaan.

– Se on teoreettisesti mahdollista saavuttaa perjantaina, Orpo kertoi.

Mykkäsen mukaan eettinen velvollisuutemme on tehdä kaikkemme viruksen leviämisen estämiseksi, jotta tehohoitopaikat riittävät jokaisella viikolla.

Sekä Orpo että Mykkänen patistelivat hallitusta tuomaan nopeasti seuraavan lisätalousarvion, jossa tuetaan pk-yrityksiä.

– Tarvitaan nopeasti käteistä kassaan niille yrittäjille, jotka uhkaavat mennä konkurssiin. Meillä on ennennäkemättömän suuri konkurssiaalto edessä palvelualoilla, jos ei voimakkaammin tuoda esimerkiksi arvonlisäveron palautukset yrityksille kassoihin, Mykkänen sanoi.

