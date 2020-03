Sanna Marin: Rajoituslait saadaan eduskunnalle huomenna

Pääministerin mukaan ravintoloita ja kuppiloita suljetaan, Uusimaa eristetään ja työvelvoite otetaan käyttöön.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) mukaan hallitus antaa eduskunnalle uusia lakiesityksiä ja asetuksia huomenna keskiviikkona.

– Tänään emme saa eduskuntaan uusia hallituksen esityksiä tai asetuksia. Se menee huomiselle. Meillä on valmistelutyö tälläkin hetkellä käynnissä, Sanna Marin sanoi poistuessaan eduskuntaan Säätytalolta.

Kaikkien eduskuntapuolueiden johtajat kokoontuivat tänään tiistaina Säätytalolle. Hallituksella on tänään neuvottelu kello 16, jossa kokonaisuus käydään läpi.

Marinin mukaan myös uutta lainsäädäntöä tarvitaan rajoitusten aikaansaamiseksi.

– Kysymys on ennen muuta siitä, että suljemme ravintoloita, kuppiloita, vastaavia tiloja, joissa sosiaalista kontaktia esiintyy, Marin kertoi.

Nykylainsäädäntö ei mahdollista sulkemista, joten siitä valmistellaan uutta lakiesitystä.

– Toinen iso kokonaisuus on Uudenmaan eristäminen ja tähän meillä on vahvat perusteet ja selkeä tarve, mutta lainsäädännöllisesti tämäkin kokonaisuus on äärimmäisen haastava toteuttaa, koska valmiuslainsäädäntömme on monen lukon takana.

Pääministerin mukaan kolmantena asiana hallituksella on pöydällään työvelvoitte vahvennetulla pykälillä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi viime viikolla, että terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitetta ei voitu ottaa käyttöön yksinään, vaan samassa yhteydessä on aktivoitava muitakin pykäliä.

Marin ei uskaltanut ottaa kantaa, koska lait saadaan voimaan.

– Se on eduskunnan käsissä, Marin sanoi.

