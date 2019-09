Petteri Orpo: Kokoomusjohto esittää Kristiina Kokkoa puoluesihteeriksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtaja sanoo ehdokkaalla olevan tehtävään poikkeuksellisen hyvä kokemus.

Kokoomuksen puoluejohto päätti perjantaisessa kokouksessaan esittää Kristiina Kokkoa, 41, uudeksi puoluesihteeriksi. Valinnan tekee lauantaina Helsingissä kokoontuva puoluevaltuusto.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille, että Kristiina Kokolla on erilaisesta puoluetyöstä jopa poikkeuksellisen laaja kokemus ja hyvä tausta.

. Meillä on ollut huolellinen hyvä valintaprosessi, jossa olemme käyneet läpi 20-30 nimeä. Selkeästi ja yksimielisesti päädyimme esittämään Kristiina Kokkoa puoluesihteeriksi, Petteri Orpo sanoo.

– Hänellä on erinomainen kokonaisuus tehtävään ja hyvää strategista ajattelua.

Orpo sanoo pitäneensä yhteyttä asiassa kokoomuksen puoluevaltuustoon.

– Heillä on tässä rooli päättää, meillä on valmisteluvastuu.

Helsinkiläinen Kristiina Kokko on Akavan kehityspäällikkö ja teologian maisteri, joka on ollut seurakuntapastorina Lauttasaaressa. Hän on toiminut urallaan muun muassa kokoomusopiskelijoiden Tuhatkunnan puheenjohtajana 2002-03, Tradenomien pääsihteerinä, Kansallisen sivistysliitto Kansion pääsihteerinä, kokoomuksen puoluetoimistossa poliittisena suunnittelijana ja usean eri ministerin ja varapuhemiehen erityisavustajana.

Kuntapolitiikassa Kokko on ollut muun muassa pääkaupungin opetuslautakunnan ja kirjasto- ja kulttuurilautakunnan jäsenenä. Keväällä hän oli kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustaja.

Vapaa-aikanaan Kristiina Kokko valmentaa ja tuomaroi cheerleadereita. Muihin harrastuksiin kuuluvat ratsastus ja koirat. Hän on Uudenmaan lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja.