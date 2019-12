Pekka Haavisto 4.12.2019: Ei massasuunnitelmaa – ei mitään toimia

Viikko sitten ulkoministeri kiisti ja hänen kerrottiin kiistäneen al-Holin leirisuunnitelmat.

Yle Uutiset uutisoi tiistai-iltana, että ”ulkoministeriön johdolla tehtiin lokakuussa suunnitelma, jonka mukaan kaikki suomalaiset kotiutetaan kerralla (al-Holin leiriltä). Marraskuussa suunnitelmaa muutettiin niin, että kotiutus tehdään erissä. Tähän päädyttiin Ylen tietojen mukaan siksi, ettei asiassa tarvitsisi tehdä poliittista päätöstä, vaan kotiutus voitaisiin tehdä pelkän viranomaispäätöksen ja konsulilainsäädännön nojalla”.

Ylen mukaan ulkoministeriö aikoo aktiivisella ja selvällä suunnitelmalla tuoda kurdien rajalle kuljettamia leiriläisiä erissä charter-lennoilla Suomeen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) antoi asiasta eri kuvan keskiviikon 4.12.2019 A-studiossa. Haaviston tentti on nähtävissä Areenan videolla kohdasta 21:10 alkaen.

– Tämä on hyvin vaativa konsulipalvelutehtävä ja sen takia voidaan tehdä vain yksilöllisiä ratkaisuja tällä kohdalla. Ei ole mitään massasuunnitelmaa, Pekka Haavisto totesi A-studiossa.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) kertoi valiokunnan 16.10.2019 kokouksesta, jossa ulkoministeri Pekka Haavisto oli kuultavana.

– Hän silloin sanoi ettei ryhdytä mihinkään yksilöllisiin toimenpiteisiin. Vaan, jos passiivisesti sieltä al-Holin leiriltä päästään pois, niin silloin me joudutaan konsulilain mukaan palauttamaan henkilöitä. Mutta meidän annettiin ymmärtää, ettei minkäänlaisiin toimiin ryhdytä, Mika Niikko totesi Pekka Haaviston kuulemisesta valiokunnassa.

Uudelta pääministeri Sanna Marinilta (sd.) kysyttiin tiistai-illan 10.12.2019 A-studiossa, onko Suomi lähipäivinä kotiuttamassa Isis-lapsia ja äitejä Syyriasta. Marin vastasi, että ”käsitykseni on tällä hetkellä se, että tämä on virkamiesvastuulla valmisteltava ja selvityksessä oleva asia” ja ”konsulilain puitteissa”. Sanna Marinin mukaan oikea henkilö vastaamaan kysymyksiin uutisesta ja yksityiskohdista – ”ketä, milloin, kuinka paljon” – on ulkoministeri Haavisto.

”Ei ole mitään

massasuunnitelmaa”

A-studiossa 4.12.2019 käytiin kohdasta 26:40 alkaen seuraava sananvaihto juontajan ja Pekka Haaviston välillä:

Entä onko ollut suunnitelma tuoda sekä lapset että äidit?

– Yksittäinen tapauskohtainen harkinta on tässä sellainen, jota virkamiehet valmistellessaan voivat käyttää, jos siellä olisi vaikka sellainen perhe joka tarvitsee välittömästi, lapset, lääkäriapua, vaikeita tapauksia. Siellähän täytyy myöskin katsoa sitä, että minne ihmiset ovat ehkä niin kuin lopuksi matkalla, haluavatko kaikki Suomeen ja siellä täytyy katsoa sellaisia asioita kuin ihmisten rikostaustat ja tämän tyyppiset asiat, Pekka Haavisto sanoi.

– Tämä on hyvin vaativa konsulipalvelutehtävä ja sen takia voidaan tehdä vain yksilöllisiä ratkaisuja tällä kohdalla. Ei ole mitään massasuunnitelmaa.

Selvennetään vielä. Massasuunnitelmaa ei ole, onko siis mitään poliittista päätöstä siitä, että lapset ja äidit tuodaan Suomeen?

– Ei ole poliittista päätöstä. Että tämä ulkoministeriön toimintalinja, joka on ollut tämä valmistelulinja, niin se on 10.10 oikeuskanslerin päätöksen pohjalta valmisteltu. Se on ollut (hallituksen) iltakoulun neuvottelussa, jossa oikeuskansleri on ollut läsnä 31.10., ja sen jälkeen on ulkoministeriö alkanut valmistella tätä tehtävää. Sitten poliittiset päätökset, että jos tulisi tällainen tilanne, että siellä joku ryhmä tarvitsee apua, joku pitäisi siirtää sieltä ja muuta – niin tästä olen pääministerin kanssa keskustellut – vaatisi sitten pääministerin, tarvittaessa presidentin informaatiota, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan informaatiota ja niin pois päin. Eli tämä on vasta se valmisteluvaihe. Katsotaan, missä tilanteessa perheet siellä ovat.