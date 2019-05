”Paavo Lipposen toiminta on EU:n etua vastaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen entinen pääministeri toimii Venäjän Nord Stream 2 -kaasuputken konsulttina.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Aura Sallan mukaan entisen pääministeri Paavo Lipposen (sd.) toiminta Venäjän Nord Stream 2 -kaasuputken konsulttina on haitallista Euroopan unionille.

– Lipposen toiminta on EU:n etua vastaan, Euroopan komissiossa ulkopoliittisena neuvonantajana työskentelevä Aura Salla sanoo tviitissään.

Hän viittaa Kauppalehden juttuun, jossa kerrotaan Lipposen konsulttiyhtiön saamista palkkioista.

Parhaillaan rakenteilla olevaa putkea on kritisoitu poliittiseksi hankkeeksi. Hanke on jakanut EU-maita ja sitä on arvosteltu jopa turvallisuusriskiksi. Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazpromin putki kulkisi Itämeren pohjassa Saksaan.

– Saksa on ajanut itsensä umpikujaan vastuuttomilla energiapoliittisilla ratkaisuillaan, josta kärsii nyt koko Eurooppa.

– Nord Stream 2 on ennen kaikkea turvallisuuspoliittinen kysymys. EU:n tulee olla energiaomavarainen, Aura Salla sanoo.

Yhdysvallat ilmoitti alkuviikosta asettavansa talouspakotteita kaasuputkelle. Energiaministeri Rick Perryn mukaan päätös asiasta on tulossa pian. Pakotteet koskisivat hankkeessa mukana olevia yhtiöitä.

